Manchester City på vei til finale etter 9–0-seier

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Burton Albion 9–0) City er så godt som klare for sin andre ligacupfinale på rad. På fire dager har Pep Guardiolas menn scoret 16 mål på to kamper mot lag fra lavere divisjoner.

Søndag slo de ny rekord i seiersmargin under Guardiola med 7–0 i FA-cupen over Rotherham fra andre nivå. Onsdag kveld fikk publikummet på Etihad Stadium se laget sitt overgå den samme rekorden med en enda større seier over stakkars Burton fra tredje nivå.

9–0-seieren var Citys største siden 10–1 over Huddersfield på høsten i 1987. Klubbrekorden fra 1899, 10–0 mot Darwen, står fortsatt.

I begivenhetenes sentrum sto en dødelig effektiv Gabriel Jesus: Med fire mål, alle etter én berøring i sekstenmeteren, viste brassen seg en ekte måltyv verdig. Dermed skal de lyseblå fra Manchester spille sin andre ligacupfinale på rad – med mindre de utsettes for idrettshistoriens mest usannsynlige snuoperasjon i returoppgjøret.

Burton-manager Nigel Clough, tidligere Nottingham Forest-profil og sønn av managerlegenden Brian, sa det rett ut før kampen: Han ønsket ikke å være for detaljert i forberedelsene foran spillerne sine – «for det ville skremt dem enda mer».

Guardiolas laguttak var av den skremmende sorten. City-sjefen kunne gjort som Jürgen Klopp, som stilte med tre spillere født på denne siden av 2000-tallet i FA-cuptapet mot Wolverhampton , men nektet å risikere noe som helst selv hjemme mot et lag fra tredje nivå. At det ikke var plass til stortalentet Phil Foden i startoppstillingen, sier det meste om hvilket slagkraftig lag som ble sendt ut på Etihad-gresset.

Det tok bare fem minutter før to av de største stjernene markerte seg: David Silva prikket et presist innlegg inn i boksen, der Kevin De Bruyne sikkert stanget inn åpningsmålet.

Om ikke alle forhåpninger om et ligacup-sjokk var borte allerede da, sørget Gabriel Jesus for å fjerne dem for godt med to raske scoringer: Først nikket han inn en retur, så dyttet han ballen i åpent mål via stolpen. De to målene kom etter vakkert angrepsspill som fikk det stort sett stille og rolige Etihad-publikummet til å reise seg og applaudere.

Den nådeløse seiersmarsjen fortsatte da Oleksandr Zinchenko med et spontant skudd fra langt hold tok Burtons keeper på sengen og skrudde ballen i lengste kryss.

Med 4–0 til pause skulle man kanskje tro at Guardiola kunne sette seg tilbake og nyte en rolig andreomgang, men katalaneren fortsatte å jage spillerne sine fra sidelinjen og freste mot enkeltspillere hvis han var misfornøyd med innsatsen eller posisjoneringen.

På banen holdt City oppe den samme intensiteten som sjefen, og Jesus nikket inn sitt tredje for kvelden drøye ti minutter etter pause.

Da var det omsider den engelske midtbanejuvelen Fodens tur til å skinne. 18-åringen kom innpå i det 58. og scoret i det 62. – til stor begeistring blant et hjemmepublikum som er sultefôret på lokale suksesser på førstelaget.

«He’s one of our own» , rakk City-fansen så vidt å synge om Foden før Gabriel Jesus på lekkert vis hadde flikket inn sitt fjerde mål for kvelden og økt ledelsen til 7–0. Senere la Kyle Walker og Riyad Mahrez på til 8- og 9–0.

«We want 10» , sang hjemmefansen, men enn så lenge får West Ham (10–0 over Bury i 1983) og Liverpool (10–0 over Fulham i 1986) fortsette å dele på rekorden for største ligacup-seier. Det endte «kun» 9–0.

Kort oppsummert: En duell mellom en tropp verdt 756 millioner pund og en verdt 700.000 pund.