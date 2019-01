INN I VARMEN: Synne Jensen (med vest) fant seg fort til rette på trening med landslaget på La Manga. Foto: Jostein Magnussen

Alle håper på en løsning for Herlovsen: - Trist og synd

FOTBALL 2019-01-16T06:32:41Z

LA MANGA (VG) Søndag kveld fikk Synne Jensen (22) beskjed om at hun var ønsket som Isabell Herlovsen erstatter under treningsleiren på La Manga. Noen timer senere var hun på flyplassen.

Publisert: 16.01.19 07:32

– Det gikk fort, men jeg fikk beskjed to dager før avreise om at jeg måtte forberede meg på at det kunne bli La Manga-tur, sier Røa-spissen etter sin første økt med ekte gress under fotballskoene her i Murcia.

Jensen får sjansen til å vise seg frem fordi Isabell Herlovsen ble nektet å reise på landslagssamling av arbeidsgiveren Vålerenga.

– Det er veldig synd det som skjer med Isabell (Herlovsen). Det er kjedelig for henne og man unner ingen å havne i en sånn «tvist». Jeg håper det løser seg for henne, sier Jensen.

Når hun først er inne i varmen igjen på landslaget er det ingenting i veien med ambisjonene.

– Jeg skal prøve å vise meg frem og spille meg inn i en VM-tropp. Det er målet mitt, sier 22-åringen, som på ingen måte er noen fersking på landslaget. Hun står med 22 kamper siden debuten i november 2014.

Tirsdag kveld var det ingen løsning på konflikten mellom Isabell Herlovsen og Vålerenga. Landslagssjef Martin Sjögren håper alt skal ordne seg.

– Hvis det blir en avklaring en av de første dagene så er vi innstilt på å hente Isabell hit til La Manga umiddelbart, sier Sjögren til VG.

Caroline Graham Hansen håper det skjer.

– Det er trist og synd for Isabell at hun har havnet i en konflikt med Vålerenga. Vi får bare vente og håpe at det løser seg så fort som mulig. Det er en situasjon som alle synes er litt uutholdelig, og vi trenger «Isa», sier «Caro».

– Viktig spiller

Landslagskaptein Maren Mjelde vil også ha med landslagsveteranen med 55 mål på 121 kamper.

- Det er en sak mellom Isabell og klubben som jeg håper løser seg snart. Isabell er en veldig viktig spiller for oss, og jeg ser jo helst at hun er med på laget snarest mulig.

Torsdag skal et skaderammet Norge møte Skottland i treningskamp her på La Manga. For nøyaktig ett år siden vant Norge 3–0 mot skottene. Da scoret Herlovsen to av målene før hun ble byttet ut etter en time og erstattet av - ja, nettopp - Synne Jensen.