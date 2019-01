LEGGER OPP: Bjørn Helge Riise har spilt sin siste fotballkamp – nå satser han alt på å bli trener. Foto: Bjørn S. Delebekk

«Lille-Riise» legger opp – har store trenerambisjoner

Etter å ha fullført de fleste av ambisjonene sine som fotballspiller, legger Bjørn Helge Riise (35) opp. Nå satser han for fullt på ambisjonen som har ligget der i 10 år – bli hovedtrener.

– Avgjørelsen tok jeg i julen, men den har ligget der en stund, jeg har tenkt lenge på dette. Nå er den tatt, og målet er å få meg jobb som fotballtrener så raskt som mulig, for å kunne videreutvikle meg, sier Bjørn Helge Riise til VG.

Han fikk 35 A-landskamper for Norge. Bjørn Helge Riise spilte Europa League-finale for Fulham, han vant cupen med Lillestrøm – og han spilte i belgisk fotball. Det ble mange klubbskifter, men Riise ser tilbake på karrieren med stolthet

– Jeg klarte alle de målene jeg satte meg – tidlig, og det er jeg stolt av. Debuten i belgisk fotball som 19-åring, tiden i Lillestrøm, debuten på A-landslaget – og i Premier League med Fulham, der jeg fikk spilt med og mot eliten i internasjonal fotball, jeg fikk bevist at jeg dugde. Og nå er jeg klar for et nytt kapittel i livet mitt, sier Bjørn Helge Riise.

Som spiller har han i åtte år trent lag ved siden av. Alt fra sine egne sønner, barnefotball, til gutter 13-gutter 16, pluss kretslag – i tillegg til at han har tatt de to kursene i regi av Norges Fotballforbund – som du kan gjøre som aktiv spiller.

Bjørn Helge Semundseth Riise Født 21. juni 1983 Klubber som A-lagsspiller: Aalesund, Standard Liege (Belgia), Brussels (Belgia, utlån), Lillestrøm, Fulham (England), Sheffield United (England, utlån), Portsmouth (England, utlån), Lillestrøm, Aalesund, Sogndal. A-landslaget (kamper/mål): 35/1. Meritter: Cupmester med Lillestrøm, Europa League-finale med Fulham.

Etter det VG vet scoret Bjørn Helge Riise fantastisk på B-kurset. Det er ingen tilfeldighet at han nå velger denne veien.

– Jeg har tenkt lenge på dette. Egentlig har jeg alltid hatt lyst til å bli trener, det er det jeg har brent mest den siste tiden, og jeg går inn i det med samme iver som jeg gjorde som spiller. Jeg føler at det er noe som ligger for meg, utvikle spillere og lag, basert på mine egne erfaringer.

– Du har hatt mange trenere. Hvem har du lært mest, eller kanskje minst …, av?

– Jeg har lært mye av mange, både hvordan jeg ønsker å gjøre det – og også hvordan jeg ikke ønsker å gjøre ting som fotballtrener.

– Har du vært en sånn type spiller som alltid stiller spørsmål i garderoben?

– De siste syv årene har jeg nok vært det, ja … Jeg har likt å analysere det som skjer, hvordan den og den treneren legger opp ting, hvordan de bygger lag.

– Har du skrevet opp mye av det du har sett og hørt?

– Ganske mye, mest øvelser.

– Hva er filosofien din?

– Som spillerutvikler: Få frem enerne, noe Norge har slitt med de siste årene, at spillere på 17–19 år tar det siste steget. Som hovedtrener handler det mer om at enkeltspilleren og laget skal fungere sammen. I dagens fotball må spillerne være gode på det meste.

– System, type fotball?

– Utgangspunktet er 4-3-3, offensivt, fremoverrettet fotball. Men jeg er selvsagt fleksibel på system. Det handler mest om å utvikle spillere og lag – og selvsagt score mål, vinne fotballkamper, sier Bjørn Helge Riise.

Han er klar for neste utfordring.

– I fotball blir du aldri utlært. Jeg er ydmyk, vet jeg har en lang vei å gå, men jeg har store ambisjoner, sier Bjørn Helge Riise – som avsluttet karrieren sin i Sogndal i høst.