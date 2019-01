BEDRE TIDER: Her feirer Real Madrid Champions League-trofé nummer tre på rad. Datoen: 26. mai 2018. Siden har både Cristiano Ronaldo (t.v.) og Zinédine Zidane (t.h.) forlatt klubben. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Derfor er det krise i Madrid: – Savner Ronaldo mer enn Ronaldo savner Madrid

Uten manager Zinédine Zidane og stjernespiller Cristiano Ronaldo sliter Real Madrid. Men La Liga-kjenner Petter Veland tror én ting kan redde Real Madrid fra en virkelig fiasko-sesong.

– Hei, Petter. Jonas fra VG her. Har du to minutter, eller kanskje mer?

– Ja, det skal vi få til.

– Om Real Madrid og krisen deres. Hva er det som ikke stemmer i øyeblikket?

– Ja, da trenger vi mer enn to minutter ...

Slik åpner VGs samtale med La Liga-kjenner Petter Veland. For ting er langt fra rosenrødt i den spanske hovedstadsklubben i øyeblikket.

Forrige søndag var det 30.000 tomme seter på Santiago Bernabéu da Real Sociedad tok med seg alle poengene hjem til Baskerland og påførte Real Madrid klubbens sjette ligatap for sesongen.

Men ble laget snytt for straffe?

Sesongen er halvspilt, laget er 10 poeng bak ledende Barcelona, og vi må ti år tilbake for å finne forrige gang Madrid tapte mer enn seks ligakamper i én sesong.

– Det er mange årsaker (til krisen), men jeg tror det i hovedsak kan føres tilbake til det som skjedde i mai og juli, da Zinédine Zidane (eks-Real Madrid-manager) og Cristiano Ronaldo sa takk og farvel. Real Madrid forsøkte å erstatte dem, men i etterpåklokskapen er det enkelt å si at de ikke lyktes, sier Veland til VG, og utdyper:

– Erstatteren til Zidane (Julen Lopetegui) er allerede borte, og man snakker om at erstatteren til erstatteren (Santaigo Solari) ikke har vist noe som tilsier at han skal lede laget neste sesong igjen. Trenerspørsmålet er fortsatt en viktig faktor.

– Og Ronaldo? Kan man si at Real Madrid savner ham mer enn han savner Madrid?

– Definitivt. Real Madrid er nummer fem i La Liga, mens Ronaldo bøtter inn for serielederen i Serie A ... Man kan si mye om Ronaldo, men jeg tror kanskje han ble brukt litt som kamuflasje for de problemene som nå har dukket opp. Nøkkelspillere som (Luka) Modric, Marcelo og (Toni) Kroos er nå under kritikk fordi de ikke klarer å dra lasset. Tidligere ville Ronaldo ha scoret og sørget for seier, og da hadde man ikke brydd seg like mye om de andre ikke leverte. Ronaldo trakk opp alle, sier Veland.

Ronaldo scoret blant annet denne perlen mot sin nåværende klubb Juventus:

– Finnes det en quick fix for Real Madrid?

– Det var en lignende situasjon for nesten nøyaktig ett år siden. Laget hadde røket i cupen og lå langt bak Barcelona i serien og man snakket om at Zidane var ferdig. Så kom våren, CL-kampen mot Bayern, PSG og Juventus og så vant de Champions League. Da snakket man ikke lenger om at de til slutt havnet 17 poeng bak Barcelona i ligaen. Man skal ikke se helt bort fra at det også kan skje nå.

– Tror du det?

– Når det begynner å dra seg til i Champions League, har laget en så unik vinnerkultur, men hvis du ser på de tre dobbeltoppgjørene forrige sesong ... Da var Ronaldo og Marcelo avgjørende. Nå er ikke Ronaldo der, og Marcelo er en skygge av seg selv. Madrid er en underdog i årets Champions League, men de er alltid med i beregningen, svarer Veland.

