OMSVERMET: Stor interesse da Mino Raiola ble avbildet i forbindelse med Zaltan Ibrahimovics overgang fra Barcelona til Milan i 2010. Foto: ALBERT GEA / X01398

Zlatans superagent inn i spillet rundt Erling Braut Håland

Publisert: 02.08.18 10:22 Oppdatert: 02.08.18 10:41

FOTBALL 2018-08-02T08:22:10Z

Erling Braut Håland kan være på vei til Red Bull Salzburg med Jim Solbakken som agent. Men nå blir Moldes 18-årige spisskomet også koblet til Zlatan Ibrahimovics mangeårige agent Mino Raiola.

Det er TV 2 som har fått dette bekreftet av agent Tore Pedersen. Han har møtt Raiola sammen med Molde -spissens far, Alf-Inge Håland, som også er agent.

– Jeg kan bekrefte at jeg og Alf Inge Håland var i Montecarlo for å prate med Raiola. Mer kan jeg kan ikke si, sier Tore Pedersen til TV 2.

Agenten - som tidligere har stått bak Martin Ødegaards overgang til Real Madrid - vil ikke gi flere opplysninger om møtet.

VG skrev onsdag at Red Bull Salzburg skal ha lagt inn bud på Erling Braut Håland (18). Etter det VG forstår har Moldes stortalent latt seg imponere av den hardtsatsende østerrikske klubben og vil gjerne dit.

Håland har tidligere blitt linket til klubben som Juventus, Arsenal og Manchester United, men det kan nå gå mot at han ender i Østerrike.

Eurosport hevder at Molde er tilbudt 60 mill. kroner for Håland nå og opptil 40 mill. kroner ut fra prestasjonene senere. I så fall kan altså moldenserne sitte igjen med opptil 100 mill. kroner.

Ifølge Eurosport er Jim Solbakken Erling Braut Hålands agent i forhold til toppklubben fra Østerrike. Agent-vennen til Molde-trener Ole Gunnar Solskjær har ifølge kanalen solgt en rekke spillere til Østerrike og Red Bull Salzburg: Valon Berisha, Zymer Bytyqi, Håvard Nielsen og Fredrik Gulbrandsen har alle gått dit.

Samtidig skal altså Tore Pedersen og Håland senior snakke med Mino Raiola. Han regnes som en av de mektigste agenten i verden sammen med Jorge Mendes. Raiola har også Paul Pogba i stallen og har drevet mye business med Manchester United de siste årene. Den Italia-fødte nederlenderen, bosatt i Monaco, har håndtert alle Zlatans syv overganger siden han ble solgt fra Ajax til Juventus i 2004.

Etter det TV 2 erfarer skal Hålands representanter være innstilte på å følge Raiolas råd med tanke på Molde-spissens videre fotballfremtid.

Etter at Håland i juni egenhendig senket serieleder Brann med fire scoringer , har spekulasjonene rundt en overgang til utlandet vokst. Sannsynligvis skjer det før vinduet stenger 1. september.

Manchester United hadde en speider på tribunen i Bergen og Juventus skal senere ha sett Erling Braut Håland i kamp.

– Det er et antall aktører som har tatt direkte kontakt med oss. Vi har vært i samtaler med noen klubber, men der står saken. En samtale er ikke det samme som et bud. Vi forholder oss til formelle tilbud som står på et papir. Og det ligger ingen slike konkrete bud med tidsfrist på bordet, sier Molde-sjef Øystein Neerland til Eurosport.

Molde spiller torsdag returkamp i kvalifiseringen til Europa League mot albanske Laci på bortebane.