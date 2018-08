UTE I KULDEN: Alexander Isak skal være langt ute i fryseboksen i Dortmund. Her i aksjon mot Manchester City i en av sommerens treningskamper. Foto: Mike Dinovo / REUTERS

Hevder Dortmund har gitt opp Alexander Isak (18)

Januar 2017 slo Alexander Isak den svenske overgangsrekorden til Zlatan Ibrahimovic. Drøyt halvannet år senere skal han være på vei vekk fra Dortmund.

– Det virker som han er helt ute i kulden. Tyske aviser skriver at Dortmund har han gitt ham opp, analyserer Viasats nysignerte Bundesliga -kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

Alexander Isak skapte stor oppstandelse da han slo gjennom i AIK i 2016, scoret ti mål i Allsvenskan og gikk til Dortmund i januar året etter for 90 millioner - og slo Zlatan Ibrahimovic’ rekordsum fra Allsvenskan.

Real Madrid var blant beilerne som gikk glipp av supertalentet.

Null tillit

Han fikk sin debut i mars samme år. Men siden da har det blitt lite med spilletid og han har «bare» vært involvert i tolv Dortmund-kamper, for de meste som innbytter på slutten av kamper. I hovedsak har han spilt for andrelaget på fjerde nivå.

– Han har hatt null tillit under de siste trenerne. Det har bare blitt mindre og mindre, sier Sundet.

Nå verserer det stadig mer høylytte rykter om at Isak allerede kan være på vei bort fra klubben, og det på permanent basis. Og det i en periode der Dortmund har et aldri så lite spissproblem, etter at nevnte Aubameyang ble solgt i januar og de ikke lykkes i å beholde lånespilleren Michy Batshuayi.

Dermed har de kun Isak og, om man legger godviljen til, Maximilian Philipp på spissplass.

– Nå står de uten spiss, men han har knapt fått spilletid i slutten av sesongoppkjøringen. Jeg ser ikke for meg en framtid for ham i Dortmund slik det ser ut nå, selv om det kan snu fort i fotball, mener Viasat-kommentatoren.

For i stedet for å satse på den svenske 18-åringen, har de vært på utkikk etter erstattere i form av Paco Alcacér og Moise Kean. Men enda mer talende er kanskje det faktum at han ble utelatt av internkampen Dortmund spilte i Sveits - selv om han ikke var skadet. I stedet ble han henvist til egentrening mens 22 av hans lagkamerater spilte kamp, skriver Aftonbladet .

Tyske Bild meldte at det var for å vise Isak at han ikke lenger er ønsket i klubben.

Blytungt

Og totalt i sommerens treningskamper har trenden vært negativ: Han startet tre av de fire første kampene, men de tre siste har han enten vært ubenyttet reserve eller helt ute av kamptroppen.

– Det er klart det ser blytungt ut for Isak nå, selv om trener Favre har sagt at han er en ung spiller som trenger mer spilletid for å utvikle seg, sier Sundet.

Viasat-kommentatoren forklarer at han så Isak i aksjon i et par innhopp forrige sesong og at det ikke akkurat viste prov på en storspiller i emning.

– Det så jo sjanseløst ut. Det var ingen selvtillit der og han var absolutt ikke på rett vei. Han er langt unna å være den Zlatan Ibrahimovic alle spådde han kunne bli, hevder Sundet.

Søndag klokken 18.00 kommer det første håndfaste beviset på om Isak er del av Dortmunds fremtidsplaner. Da skal Dortmund sesongåpne i Bundesliga hjemme mot RB Leipzig.