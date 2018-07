KLAR FOR GULT: Sivert Heltne Nilsen med Horsens-drakten. Foto: AC Horsens

Sivert Heltne Nilsen klar for AC Horsens

Publisert: 30.07.18 15:11 Oppdatert: 30.07.18 15:45

FOTBALL 2018-07-30T13:11:07Z

Brann-profilen Sivert Heltne Nilsen blir AC Horsens dyreste spiller gjennom tidene.

Det melder klubben i en pressemelding .

Heltne Nilsen har skrevet under en femårskontrakt med den danske klubben, som ligger på 9. plass i Superligaen etter tre spilte runder.

– For oss er det en gave å ønske velkommen til en spiller som var med på å vinne sølv i Norge i fjor, og er en profil for Brann, som leder Eliteserien denne sesongen, sier manager Bo Henriksen til klubbens hjemmeside .

– Han er en leder, som på alle parametere går først og kan binde et lag sammen, og det er en perfekt signering for oss - fordi vi har mange unge talenter som har bruk for å bli guidet, fortsetter han.

Heltne Nilsen selv er fornøyd med overgangen.

– Jeg er vanvittig glad for å signere for AC Horsens, hvor jeg virkelig har følt meg ønsket, og jeg gleder meg til å måle krefter med klubben og Superligaen. Jeg skifter til en klubb med et fantastisk stadion, gode folk rundt laget og en lidenskapelig trener med et engasjement som smitter. Det er min ambisjon å bidra så mye som mulig og hjelpe med å få klubben høyere opp på tabellen, sier Heltne Nilsen selv.

Ifølge klubben selv blir han tidenes dyreste signering for dem, men oppgir ikke hvor mye det er snakk om. BA skriver at overgangssummen ligger på rundt tre millioner kroner.

Forstår ikke hvorfor

Styremedlem i Bataljonen, Gjert Moldestad, er ikke særlig begeistret for overgangen.

– Jeg synes det er veldig kjedelig å miste en nøkkelspiller, akkurat nå som Brann burde forsterke seg. Jeg ser det går rykter om tre millioner. Det er en veldig lav sum, synes jeg. Brann kan ikke erstatte han for en sånn sum. Men de har kanskje en erstatter i (Kristoffer) Barmen, sier han til VG, og legger til:

– Jeg forstår ikke hvorfor han vil dit. Vi snakker ikke FC København, vi snakker Horsens.

Tidspunktet forstår Moldestad også lite av.

– Timingen er på nivå med Rosenborg sin styreleder sin timing (da Kåre Ingebrigtsen fikk sparken, journ.anm.). Jeg synes denne nesten er dårligere.

«Måtte» selge

Brann selv forklarer det med at de skal ha følt seg tvunget til å selge Heltne Nilsen.

– Vi prøvde alt vi kunne for å si nei, men Siverts ønske om å bli solgt var så sterkt at vi ikke kunne stå imot. Det var ikke et reelt alternativ å si nei, forteller Eivind Lunde, styreleder i Brann til Bergens Tidende .

Fredag ble det meldt at Brann hadde akseptert bud på nøkkelspilleren , og nå er altså overgangen i boks.

Midtbanedirigenten har startet 15 av 16 kamper denne sesongen, og notert seg for to scoringer. 26-åringen er også sønn av hovedtrener Lars Arne Nilsen.