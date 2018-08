Costa banens soleklare ener da Atletico tok sesongens første tittel

(Real Madrid - Atletico Madrid 2–4) Diego Costa var banens beste da han scoret to mål og hadde to hockey-assists da Atletico Madrid vant supercupfinalen. I skyggen? Antoine Griezmann.

Publisert: 15.08.18 23:33 Oppdatert: 16.08.18 00:50

For selv om Costa ikke scoret noen i ekstraomgangene, var han et konstant uromoment for Reals to stoppere gjennom hele kampen. Etter 2–2 etter 90 minutter (begge målene i ordinær tid ble scoret av Costa), var det han som sto bak både 3–2 og 4–2.

Først etter 98 minutter. Sergio Ramos og Raphaël Varane rørte det fryktelig til i bakre rekker og mistet ballen til Diego Costa, som slo ut til Thomas Partey. Innbytteren slo inn og fant en åpen Saul på 14 meter.

Spanjolen banket til på helvolley, og sekunder senere satt ballen perfekt i nettaket. 3–2 til Atletico, en skikkelig kremscoring.

Og like før den første pausen i ekstraomgangen, var kampen på mange måter over, og igjen var det Costa som var toneangivende. Han spilte ut til Vitolo, som hadde orientert seg i forkant og sett at Koke var vidåpen i midten, på 15 meter. På halvspretten og på førstetouch bredsidet Koke lekkert inn 4–2 bak en utspilt Keylor Navas.

Dermed var det Atletico som vant sesongens første viktige kamp – nemlig supercupfinalen (vinner av Champions League mot Europa League).

Costa-dobbel i ordinær tid

Diego Costa sendte Atletico i ledelsen etter bare drøye minuttet, da han vant to hodedueller på rad og banket ballen knallhardt i kassen bak Keylor Navas. Det var tidenes raskeste scoring i denne turneringen. Drøye halvtimen senere utlignet Karim Benzema til 1–1. Gareth Bale kom rundt på høyre, banket ballen inn i boks med høyre (!) og fant pannebrasken til Benzema, som stanget inn 1–1. Det var også resultatet til pause.

Real snudde oppgjøret da kaptein og hærfører Sergio Ramos banket inn 2–1 på straffe etter 63 minutter, men gleden var kortvarig: kvarteret senere var Costa tomålsscorer da han bredsidet inn 2–2 fra en drøy meter.

Dermed ble det ekstraomganger, og der var det den eminente scoringen til Saul og den lekre avslutningen fra Koke som ble tungen på vektskålen.