TILBAKE FRA SKADE: Søndag fikk Moussa Njie sin første kamp fra start for Stabæk på over et år. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Ohi om Njies langtidsskade: – Har kommet deppa på trening

FOTBALL 2018-08-19T11:56:55Z

NADDERUD (VG) En ankelskade plasserte Moussa Njie (22) på sidelinjen i nærmere et år. Nå er lynvingen endelig tilbake, og sammen med lagkamerat Ohi Omoijuanfo (24) er han klar for å få Molde «ned på jorda igjen».

Publisert: 19.08.18 13:56

Søndag spilte Moussa Njie sin første Eliteseriekamp fra start på over et år. 22-åringen lekte seg og serverte Franck Boli da Stabæk holdt Rosenborg til 1–1 på Lerkendal .

– Du ser hvor viktig han er for laget. Han har fart, teknikk og en bra fot, sier lagkamerat Ohi Omoijuanfo til VG om lagkompis Njie.

Operert i januar: – Visste ikke om det ble helt bra

Det har vært en lang vei tilbake til fotballbanen for 22-åringen.

Njie forlot banen med en vond ankel etter en takling i møtet med Brann 19. juni i fjor.

Han var først ute i tre måneder før det ble besluttet at han skulle operere i januar. Taklingen hadde ført til at benfragmenter i ankelen presset mot hverandre og disse benbitene måtte fjernes.

– Vi kunne ikke vite hundre prosent at det skulle bli helt bra igjen etter operasjonen, men det gikk heldigvis fint, sier Njie, som i desember tok avgjørelsen om operasjon og da var klar over at det skulle bli et langt opphold på sidelinjen.

– Av og til kjente jeg på at jeg var nedfor. Det ble mye styrketrening og den slags. Samtidig var jeg klar over at jeg skulle være ute lenge, så jeg føler jeg taklet det greit, sier han.

I mai var han tilbake på fotballtrening med Stabæk igjen, men kunne ikke bruke hverken gress- eller kunstgressko ennå grunnet operasjonen . Det var fremdeles uvisst når han kunne håpe å være tilbake i kamp.

Lagkompis Omoijuanfo har sett på Njie at skadeavbrekket har vært tøft.

– Han har kommet på trening litt deppa noen ganger, men vi har prøvd å motivere ham. Han har jobbet knallhardt for å komme tilbake i form, sier Omoijuanfo, som fremdeles mener man må gi Njie tid til å spille seg ordentlig i kampform igjen.

– Det vi så i forrige kamp er bare en smakebit av hva han har inne, så det ser veldig bra ut.

Møter høytflyvende Molde: – Skal få dem ned på jorda

Njie og Stabæk leverte en god prestasjon i bortemøtet med Rosenborg søndag.

Nå venter to nye tøffe tester for bærumsklubben: På søndag er det formlaget Molde som kommer på besøk til Nadderud. Deretter venter serietreer Haugesund på bortebane en uke senere.

– Molde kommer fra en solid seier. De skal kjempe om gullet og da må de slå et lite lag som Stabæk, sier Ohi med et stort glis.

– De kommer nok hit tent og så skal vi få dem ned på jorda igjen!

Njie er ikke fullt så tøff i uttalelsene som lagkompisen.

– De har hatt en skikkelig opptur og er et kjempebra lag som skal kjempe om gullet i Eliteserien hvert år. Det gjør de akkurat nå, så får vi se om vi kan sette en stopper for det, sier 22-åringen.

