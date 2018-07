REDNINGSMANN: LA Galaxys Ola Kamara sikret ett poeng mot byrivalen helt på tampen av kampen. Her fra en kamp tidligere i sommer. Foto: Kirby Lee / Reuters

Norsk spissduell i LA-derby: Kamara sikret sent Galaxy-poeng

Publisert: 27.07.18 07:14 Oppdatert: 27.07.18 07:53

(Los Angeles FC – LA Galaxy 2–2) Adama Diomandé (28) kunne sikret tre poeng til LAFC i Los Angeles-derbyet, men Ola Kamara (28) sikret sen poengdeling.

Natt til fredag norsk tid var det igjen klart for lokaloppgjør i Los Angeles, da nyoppstartede Los Angeles Football Club tok imot Los Angeles Galaxy. Og i noen av hovedrollene i «El Trafico» sto to nordmenn og en svenske: Adama Diomandé i LAFC-drakt og Ola Kamara og Zlatan Ibrahimovic i LA Galaxy-trøye.

Allerede etter syv minutter viste Diomandé seg frem da han prikket et innlegg inn til Carlos Vela, som stanget vertene i ledelsen.

– Diomandé gjorde så mye arbeid der på Velas mål, skriver Sports Illustrateds Grant Wahl på Twitter .

Sen Kamara-scoring

Lee Nguyen doblet LAFCs ledelse da han satte et frispark rett i mål etter 20 minutter.

MLS-ferskingene så ut til å ta tre sikre poeng i byderbyet, og Diomandé hadde muligheten til å punktere da han hamret ballen i stolpen, men i det 82. minutt meldte ligaens ubestridte stjerne, Zlatan Ibrahimovic, seg på. Svensken spilte frem Romain Alessandrini som trillet inn 1–2.

Og fire minutter før slutt reddet Kamara uavgjort og 2–2, da han snappet opp et fryktelig tilbakespill fra Andre Horta, rundet LAFC-keeperen og kontrollert trillet inn sin åttende scoring for sesongen.

– Jeg så at han kikket mot keeperen og skjønte at han kom til å sentre, men jeg ville ikke vise det for tidlig. Det var en vanskelig vinkel, men jeg greide å score, sier en smilende Kamara etter kampen ifølge LA Sports Access på Twitter.

Å berge ett poeng holdt ikke for Ibrahimovic.

– De var slite på slutten. Vi burde ha vunnet, sier han til ESPN.

Bradley: – Kan skylde oss selv

Både Diomandé og Kamara spilte hele kampen. Det samme gjorde Jørgen Skjelvik i Galaxys trebackslinje.

Tidligere Stabæk-trener Bob Bradley har så langt gjort LAFC ubeseirede på hjemmebane, men han var ikke fornøyd med ett poeng mot byrivalen.

– Det var ting vi ikke gjorde bra, så de kom inn i kampen. Vi kan skylde på oss selv, sier han etter kampen ifølge Univision Deportes .

LAFC er nummer fem i MLS etter 21 kamper. Galaxy, som har åtte strake kamper uten tap, er nummer syv.