Solskjær har lagt frem langtidsplaner for sjefen

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) har klare meninger om hvordan Manchester United burde se ut lenge etter at hans kontrakt som midlertidig manager er utløpt.

– Vi har en visjon om hvordan vi ønsker å se ut om noen år, og vi er nødt til å tenke både på lang sikt og på kort sikt. Jeg har en tanke om hvordan dette Manchester United -laget burde se ut om noen år, og jeg har delt synspunktene mine med Ed Woodward og klubben, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse.

– Har den visjonen endret seg siden du kom?

– Egentlig ikke, svarer Solskjær etter å ha tenkt seg om litt.

– Jeg har støttet og fulgt Manchester United i mange, mange år og hadde en tydelig tanke om hva jeg mente. Du får selvfølgelig et litt annet syn på noen av spillerne, noen som har imponert og andre som har en vei å gå, men alt i alt er det ikke så langt fra det inntrykket jeg hadde da jeg kom.

Lørdag leder han Manchester United borte mot Fulham, men han kommer til å ha tirsdagens storkamp mot PSG i bakhodet. Champions League-oppgjøret kan bli avgjørende for nordmannens fremtid i klubben, og det blir også en arena for diskusjoner mellom Manchester United og Molde.

VG får nemlig bekreftet at Moldes administrerende direktør Øystein Neerland vil være til stede på Old Trafford, på VIP-tribunen ved siden av United-direktør Ed Woodward, for å se på kampen mot Paris.

Ifølge Daily Mail er flere Molde-topper invitert over av Manchester United.

Solskjær, som i utgangspunktet bare skal lede United frem til sommeren, blir spurt om han synes han har fått satt sitt stempel på Manchester United etter syv uker i jobben.

– Jeg føler at jeg hjelper klubben med å sette mitt stempel på det for hver dag som går, men noen ganger er det ikke opp til meg å ta avgjørelser om for eksempel nye kontrakter til spillere.

Like før Solskjærs pressekonferanse ble det klart at Phil Jones har signert en ny kontrakt som binder ham til klubben frem til juni 2023. Forrige uke var det Anthony Martial som underskrev en ny langtidsavtale. Begge spillerne takket Solskjær for hjelpen etter å ha signert.

– Det er et signal til spillerne om at vi tror på dem, og det er et signal til supporterne om at vi planegger for fremtiden, sier Solskjær.

Lørdag kan Manchester United for første gang under Solskjær innta en topp fire-plass i Premier League – om enn bare i noen timer.

– Det er et av målene vi har satt oss. Hvis vi klarer det, så vil vi bli værende der og forbedre oss. De siste to månedene har vært fantastiske, så nøkkelordet nå er stabilitet, sier nordmannen.

