Så galt kan det gå økonomisk for lagene i nedrykksstriden

Flere titalls millioner står på spill når Eliteserie-regnskapet skal gjøres opp på lørdag.

Det er ikke bare på banen og tribunen det bites negler i den siste serierunden i Eliteserien. Hos administrasjonen i klubbene som risikerer å rykke ned er det ekstra spennende.

Millionene som kan tapes er mange.

I Lillestrøm Sportsklubb vil et eventuelt nedrykk koste dem mye.

– Vi må nok regne med et tap på ti millioner kroner, som må spares inn et sted, sier daglig leder i Lillestrøm, Robert Lauritsen.

Lillestrøm har allerede i år møtt på utfordringer fordi de ligger lavere på tabellen enn budsjettert, og har avsluttet arbeidsforholdet med en hovedtrener (Arne Erlandsen).

– Om man ligger høyt oppe i Obos-ligaen så er det ikke sikkert medieinntektene blir så mye lavere enn når man er langt nede i Eliteserien. Man kan også oppleve tilskuervekst om laget vinner kamper.

Om sponsormarkedet påvirkes gjenstår å se, når klubben nå skal i forhandlinger.

– Vi re-forhandler ofte med sponsorer annethvert år, og i år er det runder med en del. Så sånn sett er det jo spennende å hvilke utslag det gir. Men sponsormarkedet er noe i endring, så vi er ikke totalt avhengige av å være i Eliteserien for å finne penger.

– Noen sponsorer vil jo eventuelt ønske å være med på et løft, for å få klubben opp igjen, sier Lauritsen, som regner med at Lillestrøm får inn over 30 millioner derfra uavhengig av liga.

Nedrykk: ikke-tema i Godset

Etter det VG kjenner til, og kan regne seg frem til, vil også Strømsgodset havne på et lignende antall millioner i «minus».

– Vi vil ikke gå ut med noe Obos-budsjett og jobber ikke med det i klubben slik stå er nå. Vi har fult fokus på neste lørdag, og cupfinalen mot Rosenborg der vi satser på å vinne begge, sier daglig leder i Strømsgodset, Dag Lindseth Andersen.

Lillestrøm regner med å måtte spare inn ti mill, hva ville et sånt beløp bety?

– Det vill jo i så fall være et betydelig beløp. Men vi har litt egenkapital, og vi har en organisasjon med økonomisk trygghet, fortsetter Lindseth Andersen.

Han vil ikke kommentere om noen spillere har nedrykkskalusuler i sine kontrakter.

Økonomisk tap på Sørlandet

Da Start rykket ned i 2016 falt sponsorinntektene med omlag 3 millioner. I år har de 26 millioner i budsjett i Eliteserien.

Viking har til sammenligning 28 millioner i Obos-ligaen i år.

Start har brukt høye pengesummer på investeringer i nye spillere, støtteapparat og administrasjon siden investorene i selskapet «Start En Drøm» kom inn i klubben sommeren 2017.

Som Fædrelandsvennen skrev tidligere i år har Start budsjettert med å gå 30 millioner i minus i år, men arbeidende styreleder Christopher Langeland bekrefter nå at det tallet vil bli høyere.

– Vi har investert betydelig mer enn vi hadde sett for oss på dette tidspunktet, så det økonomiske resultatet til Start blir ikke noe bedre av det. Forskjellen er at det er et kontrollert underskudd, sier Langeland til avisen, uten å oppgi nøyaktig sum.

Hvorvidt et nedrykk vil gi en ennå større baksmell har ikke VG lyktes å få svar fra Langeland på.

Stabæk mer klare enn før

– Vi føler vel på en måte at vi er bedre rigget for et nedrykk nå, enn for noen år siden. Vi har spillere på kontrakt, blant dem mange spennende unge, egenutviklede spillere. Så vi har nok et lavere lønnsnivå enn mange andre, sier daglig leder i Stabæk, Jon Tunold.

I Stabæk har de lagt over penger til å utvikle spillere, derfor tror han de skal få et slagkraftig lag også i eventuelt Obos-spill.

– Vi er en klubb avhengige av å utvikle og selge spillere. Synligheten i Obos er jo mindre. Det kan ha noe å si.

Så vidt han vet sitter ingen spillere på nedrykks klausuler i kontrakten.

Et tap på opp mot fem millioner i medieinntekter mener han man må regne med. Ser man på fordelingen fra Norsk Toppfotball er summen ca tre.

– Hvilke konsekvenser kommer fra sponsorene?

– Vi jobber med en del avtaler nå. De som er avhengig av eksponering i Eliteserien er det jo usikkerhet rundt, fortsetter Tunold. I dag har Stabæk 26 millioner i sponsorbudsjett.