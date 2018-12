Klopp beklager etter å ha stormet banen: – Det bare skjedde

FOTBALL 2018-12-02T18:12:12Z

(Liverpool - Everton 1–0) Divock Origi ble den store helten, og Jordan Pickford den store synderen, da Liverpool snappet tre poeng fra Everton fem minutter på overtid. Da stormet Jürgen Klopp banen.

Publisert: 02.12.18 19:12 Oppdatert: 02.12.18 19:51

– Jeg må beklage litt. Jeg ville ikke være respektløs, men jeg klarte ikke stoppe meg selv. Det bare skjedde, sier Klopp om egen banestorming og la til:

– Planen var ikke å løpe, men da jeg stoppet, var jeg nær Alisson. Han var overrasket. Du skulle ha sett øynene hans, lo Klopp i et TV 2-sendt intervju.

For det ble en helt utrolig avslutning på en kamp som helt til siste spark på ballen så ut til å ende 0–0.

Fem minutter på overtid sleivet midtstopper Virgil van Dijk ballen himmelhøyt mot mål og hadde allerede begynt joggeturen mot egen halvdel. For det kunne jo aldri bli farlig? Enkel keepermat.

VG Live: Vi fulgte kampen her

Men den engelske landslagsmålvakten Pickford forsøkte å holde i stedet for å la den gå over tverrliggeren til utspill. Det ble skjebnesvangert. For ballen endte opp med å sprette to ganger oppå metallet, før den dalte perfekt ned til overtidshelten Origi.

– Et spesielt øyeblikk for byen, sa Origi.

Da stormet Liverpool-trener Jurgen Klopp ut på banen for å feire, selv om dommeren ikke hadde blåst av kampen.

– Han er tilbake for fullt

Kun minutter før hadde nettopp Origi satt ballen i tverrliggeren fra kloss hold, og holdt på å bli synderen for Liverpool. I stedet ble han redningsmann.

– Det er fantastisk, med den historien han har hatt og den forferdelige skaden han fikk i et annet derby. Nå er han tilbake for fullt og kommer inn og scorer et slikt mål. Det er veldig kult, sier Klopp.

Ifølge BBC har Liverpool scoret flere overtidsmål mot Everton enn noe annet lag i Premier League -historien, og mot Everton kom utrolig nok enda ett.

Van Dijk fikk spørsmål om målet føltes bedre siden det var at det merksnodige slaget

– Det gjør det. Overtidsmål er alltid spesielle, sa midtstopperen.

Sjansebonanza

Før avgjørelsen på overtid hadde begge lagene hatt flust med sjanser, og Everton-stopper Yerry Mina åpnet den ville sjansebonanzaen allerede etter fire minutter. Headingen gikk derimot like utenfor, uten at linjedommeren vinket for en klar offside.

Så fikk de rødkledde tre store sjanser på rappen, men hverken Mohamed Salah eller Saido Mané ganger to, klarte å sette ballen i mål.

Fem minutter senere var det nesten et enda større mirakel at Everton ikke tok ledelsen. Andre Gomes stupheadet ballen mot mål fra bare et par meter, men Liverpools målvakt Allison vartet opp med en utrolig redning. Returen traff Gomes igjen og var på vei i mål hadde det ikke vært for Joseph Gomez, som reddet på streken.

– Ni av ti ganger går den inn, men meget bra målvaktspill, sa Liverpool-legenden Greme Souness om Allisons redning på Sky Sports sending.

– En fantastisk start fra begge lag, sa Sky Sports-kommentator Jamie Carragher, som for øvrig vokste opp som Everton-supporter, men endte opp med å spille 508 kamper for byrivalene Liverpool.

Og da Xherdan Shaqiri brant en mulighet alene med Jordan Pickford etter 33 minutter, kunne supporterne knapt tro at det fortsatt var målløst på Anfield.

– Det burde stått 2–2! sa Carragher.

Etter pause fikk Mané en mulighet alene med Pickford, men målvakten kom ut av mål, gjorde seg stor og kunne se avslutningen gå halvannen meter til side for stolpen.

Så rotet Pickford bort ett poeng for Everton på overtid.

Seieren gjør at Liverpool holder følge med Manchester City, som vant mot Bournemouth lørdag . Everton blir stående på 22 poeng på en sjetteplass.