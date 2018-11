TUNG TID: Wayne Rooney hadde en fantastisk karriere i Manchester United, men livet var ikke alltid en dans på roser. Foto: Carl Recine / X01095

Wayne Rooney om slutten på Manchester United-karrieren: – Jeg var flau

FOTBALL 2018-11-18T07:00:19Z

Han er tidenes mestscorende Manchester United-spiller, har vunnet det som vinnes kan med klubben og tilbrakte 13 sesonger på Old Trafford. Men siste sesong på «Drømmenes Teater» var alt annet enn en drøm. Da var Wayne Rooney (33) flau.

Det avslører Manchester United - og England-legenden i et intervju med sin gamle lagkamerat Gary Neville for Sky Sports .

– Det kommer perioder hvor du tviler på deg selv som spiller, hvor du spør deg selv «er jeg god nok?», forteller han.

Det hele begynte etter at José Mourinho tok over Manchester United. Sakte, men sikkert, ble det mindre og mindre spilletid for Rooney, som onsdag kveld spilte sin siste kamp for det engelske landslaget, da England slo USA 3–0:

– Jeg mente personlig at jeg var god nok til å komme meg inn på laget igjen, men jeg fikk ikke egentlig sjansen. Jeg fikk ett minutt i Europa League-finalen, og husker at jeg gjorde meg klar til å komme innpå mot Southampton i ligacupfinalen - uten å gjøre det. Det var flaut, sier Rooney.

Det var disse øyeblikkene som gjorde at han innså at han måtte forlate Manchester United.

– Det kom til et punkt hvor jeg var flau i Manchester United. Jeg tenkte «jeg kan ikke fortsette slik», sier han, og forteller om en hendelse:

– Mourinho ba meg løfte trofeet etter ligacup-seieren over Southampton. Jeg svarte at jeg ikke spilte engang. Men han insisterte, så jeg løftet det kjapt og ga det videre. Jeg tenkte bare «hva er det jeg driver med?». Jeg måtte komme meg vekk, sier han.



Etter den sesongen forlot Rooney Manchester United til fordel for barndomsklubben Everton, før han dro til MLS og D.C. United, hvor han fortsatt spiller.

Der har han vist at han fortsatt kan. Da Englands mestscorende spiller ankom statene var de sist i MLS, men en ellevill høstsesong, hvor Rooney bidro med 12 mål og seks målgivende pasninger, sikret de playoff-plass - mot alle odds.

D.C. United ble imidlertid slått ut på straffer mot Columbus Crew i den første sluttspillrunden. Da bommet Rooney fra ellevemetersmerket, noe du kan se i videovinduet under.

