TEMPERATUR: Både Lars Bohinen og Nest Sotra-trener Steffen Landro ble sendt på tribunen i kvalifiseringskampen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Bohinen om dommeren etter å ha blitt sendt på tribunen: - Banens dårligste aktør

FOTBALL 2018-11-25T16:56:58Z

(Aalesund - Nest Sotra 1–0/Sogndal - Ull/Kisa 1–0) Aalesund er et skritt nærmere Eliteserie-spill i 2019, men må klare seg uten trener Lars Bohinen som ble sendt på tribunen etter å ha vært involvert i tumulter på sidelinjen.

Publisert: 25.11.18 17:56 Oppdatert: 25.11.18 18:23

Bråket startet etter en tøff duell rett ved Aalesund-benken. Bohinen reagerte, og kom med noen meldinger til Nest Sotra-spiller Sherko Faiqi, deretter dyttet Faiqi til Aalesund-treneren.

Det fyret opp flere av Aalesund-spillerne, og det endte opp i en uoversiktelig situasjon med mange spillere involvert.

Da dommer Tommy Skjerven hadde fått roet ned kamphanene viste han Faiqi det andre gule kortet, mens både Bohinen og Nest Sotra-trener ble sendt på tribunen. Aalesund-treneren hadde i forkant av bråket også vært sinna på dommeren fordi han mente tangotrøyene ble snytt for et soleklart frispark.

– Det skjedde ikke så veldig mye. Det er utrolig at en så rutinert dommer som Skjerven klarer å konstruere opp den situasjonen til tre røde kort. Det er mye følelser i en slik kamp, jeg reagerte kun to ganger på sidelinjen. Han var banens dårligste aktør, uttalte Bohinen til Eurosport etter kamp.

På banen gjorde Bohinens lag uansett jobben i den første runden av kvalifisering til Eliteserien.

Habib Gueye headet inn det avgjørende målet tidlig i 2. omgang, i det som var en tett og jevn kamp, hvor Nest Sotra hadde noen helt eventyrlige muligheter på slutten, men Andreas Lie vartet opp med det som må være årets soleklart beste og viktigste redning i Aalesund i 2018.

– Det var ubehagelig å følge fra tribunen, spesielt siden jeg ikke synes vi håndterer de siste ti minuttene spesielt bra, men heldigvis hadde vi katten Lie, avslutter Aalesund-treneren.

Sogndal avgjorde på overtid

Jevnt var det også i den andre kvalifiseringskampen mellom Sogndal og Ull/Kisa på Fosshaugane.

Først to minutter på overtid kom avgjørelsen da Sigurd Haugen sendte Sogndal videre med 1–0-scoringen. En scoring Ull/Kisa-trener Vegard Skogheim mente burde vært annullert for offside.

– Det finnes ikke noen bedre følelse i fotballen, det var sinnssykt deilig, smilte matchvinneren til Eurosport.

Dermed blir det Aalesund og Sogndal som skal kjempe om hvem som får møte Stabæk i opprykksfinale over to kamper. De møtes i Aalesund på torsdag, også da skal det avgjøres over en kamp.

– Nå skal vi hjem å spise havregryn. Dette betyr ingenting om vi taper på torsdag, sa Haugen.

Det betyr også at Bjørn Helge Riise møter moderklubben, som han forlot så sent som i sommer for spill i Sogndal. Han innrømmer at det blir spesielt.

– Det blir selvfølgelig spesielt. Jeg har mange gode venner jeg skal møte, og gleder meg som faen. Skal gjøre alt jeg kan for at vi skal vinne den kampen, forklarte Riise til Eurosport.

– Han har vært i Aalesund og gjort en god jobb her i mange år. Nå får han fokusere på sitt, så får vi ta hverandre i hånda etter kampen, sier Aalesund-keeper Lie om møtet med sin gamle lagkamerat.