Norske fotball-ledere positive til ny europacup: – Tror ikke vi skal være for fine på det

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) innfører ny europacup – og selv om den blir rangert som tredje best, er norske fotballtopper fornøyde.

– I utgangspunktet er jeg positiv til at konkurransene til UEFA utvikles, at flere land og flere lag får spille i Europa. Det gir muligheten for at flere norske lag kan spille i Europa, sier fotballpresident Terje Svendsen om nyheten som kom søndag:

Fra høsten 2021 utvider UEFA med ytterligere én europacup, i tillegg til allerede eksisterende Champions League og Europa League. Foreløpig navn er «Europa League 2», som betyr at norske klubber – basert på nåværende UEFA-ranking – går inn i nyvinningen. Med unntak av seriemesteren, som fortsatt får anledning til å kvalifisere seg til Champions League, dernest Europa League.

Men de øvrige europacuplagene, som fra årets sesong ville vært Molde, Brann og Haugesund, ville vært i «Europa League 2» om det hadde stått 2020 på kalenderen nå. Hverken fotballpresidenten eller Thomas Berntsen, sportssjef for Europa League-suksessen Sarpsborg, mener den nye turneringen bør oppleves som B-vare for norske klubber.

– Bra status

– Jeg tror ikke vi skal være for fine på det her. Man trodde det om Europa League også, men den er ikke blitt sånn, selv om det ikke er alle lagene som prioriterer det høyest. Det er blitt ganske bra status på Europa League, påpeker Thomas Berntsen.

Hans klubb kjemper fortsatt om mulig avansement til 16-delsfinalen i årets Europa League med én kamp igjen. Trener Geir Bakke ønsker hjelp til å få kamptrening før den avgjørende bortekampen:

Akkurat som vinneren av Europa League-finalen til våren belønnes med plass i Champions League, vil vinneren av den nye klubbturneringen «Europa League 2» gå inn i den ordinære Europa League etter sesongen.

Det blir 32 lag i det nye cupkonseptet. Det betyr samtidig at Europa League spisses ved å bli redusert fra 48 lag til 32 (som i Champions League).

– Dette blir litt som divisjonsspill i Europa. Sjansen for å komme inn i Europa er større, og på en måte er det kanskje fornuftig. Det kan bidra til at andre norske lag får trening i Europa, som igjen betyr at vi blir bedre, som igjen betyr at flere lag kan konkurrere om å komme høyere, sier Rosenborgs styreleder Ivar Koteng.

– Ville vært fantastisk

Thomas Berntsen garanterer at Sarpsborg ville prioritert en deltagelse i den nye europacupen på samme måte som i år, selv om «Europa League 2» neppe vil by på like attraktiv motstand som på nivået over.

– For oss ville det vært fantastisk. Hadde vi gått inn i et gruppespill i «Europa League 2», hadde vi nok fylt Sarpsborg stadion da også, tror Berntsen.

PS! Mandag bekreftet UEFA at videodømming – VAR – blir en del av Champions League-sluttspillet allerede denne sesongen. 8-delsfinalene starter i februar. Også i Europa League-finalen skal dommerne kunne støtte seg på VAR.