Hegerberg nummer tre i ny kåring av verdens beste spillere

Mandag ble Ada Hegerberg utropt til klodens beste fotballspiller på Gullballen-utdelingen til France Football. I engelske The Guardians kåring kommer 23-åringen på tredjeplass.

Øverst troner kvinnen som ble nummer to da Hegerberg mottok Gullballen , danske Pernille Harder.

– Med hennes evne til å ta seg forbi spillere, tekniske ferdigheter og et øye for mål, er Harder kanskje den mest komplette kvinnelige fotballspilleren i verden, skriver The Guardian i sin omtale av 26-åringen fra Ikast.

Sjögren i juryen

Totalt har The Guardian brukt 72 ulike eksperter i forbindelse med kåringen. En av dem er Norges landslagssjef, Martin Sjögren.

Under FIFA Awards i september var ikke Hegerberg på svenskens topp tre-liste. Da rangerte han Harder, tyske Marozsan Dzsenifer og australske Sam Kerr som henholdsvis nummer én, to og tre i verden.

Hvordan Sjögren stemte denne gangen, er hemmelig. Det opplyser The Guardians sportssjef, Marcus Christenson.

– Alle har fått velge 40 spillere. Deres nummer én har fått 40 poeng, nummer to har fått 39 poeng og så videre, forteller Christenson til VG.

– Vi har forsøkt å få med så mange eksperter som mulig fra ulike kontinenter. Hele 290 spillere fikk stemmer i sluttrunden. Det er fantastisk at vi har lyktes med å samle 72 eksperter, inklusivt Arsenal-trener Joe Montemurro og Norges landslagssjef i denne kåringen, sier Christenson.

Massiv Hegerberg-interesse

Det er samtidig ingen kåringer som er forbundet med mer prestisje enn Gullballen. Det har også Hegerberg fått merke etter at hun mottok prisen som verdens beste spiller på mandag.

Manager Alan Naigeon har forklart oppmerksomheten på denne måten overfor VG:

– Det er en enorm boost. Antallet forespørsler om intervju har eksplodert alle rekorder, og vi har blitt nødt til å sette en dedikert person til å ta hånd om bare dette. Ada har gått inn i sfæren av verdensstjerner i fotballen uansett kjønn.