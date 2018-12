GIGANTER: Lionel Messi (i forgrunnen) og Cristiano Ronaldo. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Messi om Ronaldo-rivaliseringen: – En fin epoke

FOTBALL 2018-12-28T06:59:11Z

I et nytt intervju med Marca mimrer Barcelona-stjerne Lionel Messi (31) om tiden da Cristiano Ronaldo (33) fortsatt var i La Liga.

Publisert: 28.12.18 07:59

– Tiden vi spilte sammen (i La Liga), var en fin epoke. Begge forsøkte å vinne for hvert sitt lag. Han var en fantastisk spiller for La Liga, for Real Madrid...

Det sier Lionel Messi i et eksklusivt intervju med spanske Marca , og fortsetter:

– Jeg tror det var en veldig sunn rivalisering. Begge ønsket å overgå den andre dag for dag, og det gjorde det også morsomt for seerne, legger han til med et lurt smil.

Lionel Messi herjer fortsatt i Barcelona, men Cristiano Ronaldo har tatt turen bort fra La Liga og Real Madrid til Serie A og Juventus.

Både Barcelona og Juventus leder sine respektive ligaer, men enn så lenge er det fordel Messi i antall scorede mål. Argentineren har 15 mål på 15 ligakamper - Ronaldo har 12 på 18.

Portugiseren har også snakket om sin erkerival siden overgangen til italiensk fotball.

– Hvor mange spillere er i stand til å levere på det absolutt høyeste nivået i mer enn 10 år? Du kan telle dem på én hånd, for det er bare to: Messi og meg, har han uttalt overfor France Fotball .

VGs tips: Målfattig avslutning

Dette er siste serierunde før en tre uker lang vinterpause.

Juventus er allerede "vintermester", som det heter i Italia, og hadde råd til poengtapet borte mot Atalanta 2. juledag. Cristiano Ronaldo satt benket fra start da, men det gjør han neppe nå. Den viktige backen Cancelo er ute.

Juventus har gått under 2,5 mål i ti av 18 seriekamper og har faktisk et lavere målsnitt på hjemmebane enn borte. Sampdoria har gått under i halvparten av sine kamper og er i fantastisk form, men har vært generøse på bortebane og sluppet inn 13 mål på ni bortekamper.

Borte mot Juventus blir det nok en langt mer defensiv tilnærming enn ellers, og vi tror det kan bli en målfattig kamp mellom et hjemmelag i halvveis feriemodus og et bortelag som vil være fornøyd med ett poeng. Under 2,5 mål til 2,07 virker som et bra spill.

