I FORM: Eden Hazard. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Hazard i 100 og 101: – Vil bli en legende som Lampard, Terry og Drogba

FOTBALL 2018-12-26T21:23:59Z

(Watford − Chelsea 1-2) Med sitt 100. mål for Chelsea sørget Eden Hazard (27) for ledelse mot Watford. Og med sitt 101. var seieren i boks.

Publisert: 26.12.18 22:23 Oppdatert: 26.12.18 22:36

– Det betyr mye, og spesielt fordi det bidro til seieren i dag. 101 mål med denne fantastiske klubben er noe jeg ikke kommer til å glemme. Men nå vil vi ha mer. Jeg vil prøve å score mer, og så bli en legende som (Frank) Lampard, (John) Terry og (Didier) Drogba, sier Eden Hazard i et TV 2-sendt intervju.

2-1-seieren borte mot Watford betyr at London-klubben tar seg forbi byrival Arsenal, som spilte 1-1 borte mot Brighton tidligere onsdag, og opp på den viktige 4.-plassen.

Den gir som kjent Champions League-muligheter kommende sesong. Denne sesongen spiller Chelsea med Europas nest beste i Europa League.

På 4. plass er Chelsea fire poeng bak Manchester City på tredje, fem poeng bak Tottenham (vant 5-0 mot Bournemouth) og elleve poeng bak ledende Liverpool.

Ned til Arsenal er det nå to poeng, og ned til Ole Gunnar Solskjær og Manchester United er det åtte poeng.

Tilbake til Eden Hazard, Chelseas store stjerne.

– De kaller ham kongen av Chelsea, og det er en grunn. Uten ham er ikke Chelsea den samme, sier Chelsea- og landslagsspiller Maren Mjelde i TV 2s studio.

Først misbrukte han på en gedigen sjanse da han regelrett bommet på ballen på åpent mål rett etter halvtimen spilt.

Så, på overtid av den første omgangen, var han iskald alene med Ben Foster. Belgieren rundet burvokteren og scoret sitt 100. mål for Chelsea.

Hans 100 første mål for klubben fordeler seg slik (ekskludert VM for klubblag):

78 i Premier League

12 i hjemlig cup (FA- og ligacup)

10 i Europa (Champions og Europa League)

Chelsea-jubelen varte imidlertid ikke lenge.

Snaue to minutter senere, fortsatt på overtid av den første omgangen, sørget Roberto Pereyra for balanse i regnskapet da han hamret inn en innøvd corner på volley fra 16 meter.

Men kvelden tilhørte Eden Hazard.

Rett før timen spilt ble han lekkert vippet gjennom av Jorginho, og Watford-burvokter skjønte umiddelbart hvor det bar hen da han meide ned Hazard innenfor feltet.

Chelseas nummer 10 tok straffen selv, og sikret med det seieren. Med sitt 101. mål for klubben.

– Tror du at du scorer mer som midtspiss?

– Nei, jeg kan spille midtstopper, jeg. Jeg mener jeg kan bidra uansett om jeg spiller ving eller spiss, svarer Hazard med et smil.

Tapet gjør at Watford blir stående med 27 poeng, noe som holder til en 9. plass.

Det er ikke den eneste dårlige nyheten for laget onsdag.

Christian Kabasele fikk seg en ordentlig trøkk da han forsøkte å hindre en Willian-scoring i det 10. minutt. Midtbanespilleren skled hardt inn i stanga, ble liggende et par minutter for behandling, men kom seg til slutt opp på beina og inn på banen. Det ble kjapt klart at han ikke kunne fortsette, og etter hvert viste også produsenten bilder av at spillerne ble fraktet ut av stadion på båre og tilsynelatende med oksygenmaske.

Kabasele er sendt til sykehus for videre sjekk.