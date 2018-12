ØNSKET I UTLANDET: Tobias Heintz har blitt en ettertraktet spiller etter gode prestasjoner i Europa League. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Store bud på Sarpsborgs stjerneskudd: – Jeg vil komme meg ut

FOTBALL 2018-12-19T16:56:41Z

De gode prestasjonene til Tobias Heintz (20) i Europa League har ikke gått ubemerket hen. En tyrkisk toppklubb har lagt inn flere bud på Sarpsborgs stortalent.

– Det har kommet inn et par konkrete bud fra en tyrkisk storklubb. Det har pågått helt siden fire dager etter Besiktas-kampen og frem til nå, forteller Heintz til VG fra sin ferie på Gran Canaria.

Unggutten vil si så mye at det dreier seg om en toppklubb fra Istanbul, byen der han i slutten av november scoret et fantastisk mål og leverte en målgivende assist i Sarpsborg 3–2-tap mot Besiktas i Europa League.

Etter det VG erfarer, skal det dreie seg om Kasimpasa, som kjemper i toppen av tyrkisk Süper Lig.

– Jeg har ingen kommentarer til om det er bud fra denne klubben, men Tobias har hatt en fin høstsesong, og da er det naturlig at det er interesse rundt ham fra større klubber, sier Heintz’ agent Imad El Hammichi til VG.

Flere millioner

VG får opplyst at det har kommet fire bud på Heintz, og at summen på budene skal ligge på mellom fem og ti millioner kroner i tillegg til bonuser. Hittil skal Sarpsborg, ifølge VGs opplysninger, ha avslått samtlige bud, men det er grunn til å tro at den tyrkiske storklubben vil gjøre nye fremstøt i løpet av kort tid.

– Bare tanken er helt sinnssyk, at jeg kan ende opp med å flytte til Istanbul, bo der, leve livet og spille for en av de større klubbene. Det er surrealistisk, sier Heintz.

– Ønsker du å forlate Sarpsborg i januar?

– Ja. Jeg har veldig lyst til å komme meg ut og prøve meg i en av de største ligaene i verden. Jeg håper absolutt, og er veldig innstilt på, at Sarpsborg 08 kommer til å slippe meg og godta et bra bud slik at jeg kan få prøve meg som utenlandsproff, sier 20-åringen.

Berntsen: – Mye interesse

Sarpsborgs sportssjef Thomas Berntsen er ordknapp når VG spør ham om budene på Heintz.

– Det foreligger ingen bud på Tobias nå. Ut over det har jeg ingen kommentar. Det er mye interesse rundt spillerne våre og Tobias er en av dem, men det er en lang vei fra stor interesse til en overgang. Vi tar det med knusende ro, sier Berntsen.

– Du vil ikke bekrefte at dere har avslått noen bud?

– Ingen kommentar.

Det er ikke bare i Tyrkia at Heintz er het: Klubber fra både Nederland og Russland skal ha meldt sin interesse for den offensive midtbanespilleren med to U21-landskamper for Norge.