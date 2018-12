Sjekk den Shaqiri-festen – endelig ligaseier for Liverpool over United

FOTBALL 2018-12-16T17:50:38Z

(Liverpool – Manchester United 3–1) Han fikk slippe til i 20 minutter. Nok til at innbytter Xherdan Shaqiri (27) senket Manchester United – og fikk jagd et gammelt spøkelse på dør.

I åtte ligakamper på rad hadde Liverpool mislyktes i å slå erkerivalen Manchester United . Søndag kveld var tiden inne. Det lå liksom i luften. I en hittil svak sesong for José Mourinhos menn kjørte Jürgen Klopps mannskap løpet. De var best. Klart best på alle statistikker fra toppkampen på Anfield.

– Det var et utrolig kamp av oss. Jeg elsker det jeg opplevde. Helt briljant, sier Jürgen Klopp, i et intervju sendt på TV 2.

Liverpool hadde 35 avslutninger. United seks. Det sier en hel del om kampbildet. Og nå skiller det 19 poeng i Liverpools favør.

Klopp bekrefter at hans lag gikk på banen med en risikabel plan.

– Det fungerte utmerket mot et United som jeg ikke tror hadde tenkt å fremstå så defensive. Men vi gjorde dem defensive, sier Klopp

Og for Liverpool som ikke har vunnet ligaen siden 1990 (United har vunnet 13 ligatitler i tidsrommet fram til i dag) er kanskje tiden inne. Nå topper de tabellen – ett poeng foran Manchester City – og er ubeseiret fra sesongstart (17 kamper).

Det var ingen tvil om hvem som ville mest offensivt. Liverpool hadde ballen – forsøkte og forsøkte – men gikk seg stort sett fast i Manchester Uniteds stramme defensive formasjon.

Og de gangene Liverpool hadde muligheten med nok av United-spillere på feil side av ballen var ikke pasningene presise nok for den avgjørende scoringen.

Helt til Xherdan Shaqiri slapp innpå. Den lille Liverpool-spilleren (169 centimeter) ble giganten. Tre minutter brukte han før han gjorde 2–1. En suser av en avslutning gikk via leggen til Ashley Young før den traff tverrliggeren og smalt i mål.

Etter 80 spilte minutter avgjorde han fullstendig. En ny suser. Denne gangen via Eric Bailly til 3–1. Han kostet om lag 130 millioner kroner da han ble hentet fra Stoke i sommer. Ingen mann for Liverpool hevdet skeptikerne. De holder vel kjeft etter dette målshowet.

– Jeg hadde håp om å komme inn for å hjelpe laget. Det var en perfekt kamp for meg. Jeg prøvde bare å komme meg i posisjon slik at jeg kunne score, sier Xherdan Shaqiri.

José Mourinho fikk spørsmål om han har spillerne med seg etter den dårligste sesongen – så langt – på 26 år.

– Påstår du at spillerne mine er uærlige, svarte Mourinho Sky Sports reporter, og var på vei vekk fra intervjuet.

Han ble imidlertid stående. Svarte at han har «ærlige spillere». Og at han tror de kan ende blant de fire beste ved sesongslutt.

Mourinho skjønte åpenbart at han ikke kunne vinne. Han ble faktisk stående og snakke med Klopp ved et par anledninger under storkampen.

– Liverpool var sterkest. De hadde størst fart og flest sjanser. Men det må også påpekes hvordan scoringene kom mot oss, sier Mourinho.

Fire trekk og scoring. Slik var regien på 1–0. Sadio Mané løp i bakrommet på pasningen fra Fabinho – brystet ballen elegant foran seg – og avsluttet under David de Gea etter 24 minutter. Senegaleserens syvende ligamål for sesongen.

– Vi er veldig happy nå. Vi spilte stor fotball. Vi skapte massevis av sjanser, og stemningen er stor nå, sier Sané.

Drøyt to minutter senere kunne det stått 2–0. Victor Lindelöf rotet i United-forsvaret. Dejan Lovren klinket til fra fem meter. Men presset av Eric Bailly blåste han ballen like over.

Men United brukte ikke mange minuttene før de utlignet. Romelu Lukaku la en tilsynelatende lett ball inn i feltet. Liverpools brasilianske superkeeper Alisson – helten fra tirsdagens Champions League-avansement mot Napoli på Anfield med ti kamper uten baklengs i årets sesong brøt ballbanen – men slapp ballen ut i feltet hjulpet av eget kne. Det var som Jesse Lingard luktet kjempetabben. Han knallet til på direkten til 1–1 etter 33 minutter.

Liverpool gjorde hva de kunne for å komme seg i ledelsen etter sidebytte. Roberto Firmino var nær ved å lykkes da han danset rundt med ballen i beina like innenfor 16-meteren. Det så ut som han tuppet ballen. Men uansett så var David de Gea der, og avverget med glimrende redning.