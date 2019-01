VIL STRAMME INN: Ole Gunnar Solskjær er ikke fornøyd med måten laget har sluppet inn mål. Her mot Huddersfield andre juledag. Foto: DAVID KLEIN

Ole Gunnar Solskjær med Molde-fleip: – Det var lettere hjemme

Det meste har gått på skinner for Ole Gunnar Solskjær (45) i hans tre første kamper som Manchester United-manager. Men en ting ergrer han seg over før Newcastle-kampen.

Publisert: 02.01.19 18:25

United har vunnet komfortabelt over Cardiff (5–1), Huddersfield (3–1) og Bournemouth (4–1) til nå. Angrepsspillet er blitt forvandlet, noe 12 mål på tre kamper vitner om. Tross at motstanden langt fra har vært den sterkeste.

Men bakover er det fortsatt hull. Solskjær har gitt uttrykk for at han ønsker å holde buret rent. Men i alle de tre første kampene har United sluppet inn en gang. Og alle har kommet etter dødball (en straffe, et «langt» frispark og en corner).

– Vi slipper ikke inn så mange sjanser i åpent spill. Det er fantastisk. Men vi må konsentrere oss. Å miste konsentrasjonen i ett sekund, straffer seg, sa Solskjær på pressekonferansen før Newcastle venter på bortegress onsdag klokken 21.

Solskjær håper nok at Marcus Rashford fortsetter å levere:

– Var lettere hjemme

Søndag scoret Bournemouths Nathan Aké etter en heading på corner . Solskjær hevdet han så at Bournemouth var i ferd med å lure United-forsvaret, men han nådde ikke ut med beskjeden.

– Det er ikke så lett å rope til spillerne. Det var lettere hjemme. Der hørte spillerne meg, sier Solskjær og ler.

Han er på «utlån» ut sesongen fra Molde.

45-åringen tenker antagelig på forskjellen i lydnivå på Old Trafford med 75.000 tilskuere og Aker Stadion, som i 2018 hadde 7110 tilskuere i snitt.

Eliteserie-snittet for alle lagene var 5.854 personer per kamp.

– Må holde nullen

Nordmannen venter seg en tøff test mot Newcastle – som ligger på 15. plass.

– Newcastle er noe helt annet fordi vi møter dem på bortebane. Jeg likte meg aldri der oppe, selv om vi i en kamp vant 6-3. Det vil bli en tøff kamp, og vi blir nødt til å holde nullen. Det har vi ikke gjort så langt, så det er ting å jobbe med, sier han.

Newcastle-manager Rafael Benitez la mye vekt på viktigheten av å unngå feil mot United i sitt møte med mediene. Han mener topplagene straffer deg nådeløst.

– For oss er det en massiv kamp mot et bra lag. De har gode spillere. Det er et veldig bra lag, sa Benitez, som vant Champions League med Liverpool i 2005.

På pressekonferansen fikk Solskjær også spørsmål om besøket av sir Alex Ferguson under treningen lørdag. Det var første gang Ferguson var på treningsfeltet Carrington etter hjerneslaget, ifølge BBC .

– Vi har hatt noen fine samtaler sammen med staben. Han har oppmuntret oss. Han vet at de som jobber her er Manchester United tvers gjennom. Han vet at vi kommer til å gjøre alt vi kan, til det siste sekundet vi er her. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for oss, og for å få Manchester United til å gjøre det så godt vi kan, sier Solskjær i svaret du kan se her: