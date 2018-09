Innbytter-Babel senket Sarpsborg: – Det er en verdensstjerne

ISTANBUL (VG) (Besiktas – Sarpsborg 08 3–1) Sarpsborg kom ut i hundre og kunne tatt ledelsen ved flere anledninger i Istanbul – så ble Ryan Babel (31) byttet inn på Vodafone Park.

Nederlenderen, for tiden med sjokkrosa hår, hadde så vidt vært på banen i fem minutter da han fikk muligheten.

– Du ser det er en verdensstjerne, sier Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen til VG.

– En klassespiller. Han vipper kampen i deres retning, følger Jørgen Horn opp.

Fra spiss vinkel chippet 31-åringen ballen arrogant forbi Aleksandr Vasjutin og til 1–0 for Besiktas.

Da hadde tyrkerne faktisk fått hjertet i halsen et par ganger de første 45 minuttene. Sarpsborg var nære ved å ta ledelsen både ved Tobias Heintz og Rashad Muhammed i første halvdel.

– De er skarpere enn oss, mener Thomassen.

– Denne kampen viser at vi ikke blir en kasteball i Europa. Vi kan bite fra oss.

Bildet endret seg fullstendig etter pause. Sarpsborg kom seg knapt over midtbanestreken i lange perioder, mens Besiktas og Babel trykket på for å øke ledelsen.

Det lyktes etter en drøy time. Enzo Roco headet inn kveldens andre etter en dødball.

Så var mannen med det rosa håret tredje sist på ballen da Jeremain Lens satte inn 3–0 for Besiktas knappe ti minutter før full tid.

Kristoffer Zachariassen headet inn et trøstemål for gjestene på overtid.

– En fin lærdom å ta med seg videre, sier målscoreren og kaller kampen «dødskul» å spille.

Sander Berge og Gent er neste motstander for Sarpsborg. Berge & co. slo i kveld Malmö 2–0 hjemme i Belgia.

Store Sarpsborg-sjanser

Fra start ble viktige spillere som Ricardo Quaresma, Domagoj Vida og Ryan Babel spart for vertene. Da tok Sarpsborg muligheten fra start. Allerede etter ti minutter kunne østfoldingene tatt ledelsen.

– Den lignet de andre kampene vi har hatt i Europa, sier trener Geir Bakke.

– Men vi må sette de sjansene vi får.

Han mener at det kunne sett annerledes ut om effektiviteten hadde vært bedre. 29. november kommer Besiktas til Østfold.

– Jeg tror de skal få slite, sier Tobias Heintz til VG.

– Da bestiller vi slitt sludd og vinner 3–1, smiler Ole Jørgen Halvorsen.

Rashad Muhammed, som flere ganger skapte problemer for Besiktas-forsvarerne, kom seg rundt på høyrekanten og slo et lavt innlegg femogførti grader ut.

Der dukket Tobias Heintz opp og avsluttet fra hjørnet av sekstenmeteren. Loris Karius fikk så vidt vippet avslutningen over tverrliggeren.

– Det var litt kjipt at jeg fikk et litt feil treff på den , sier han.

Ti minutter senere kunne det blitt en ny gigantsjanse for gjestene. Kristoffer Zachariassen spilte en pasning langs sekstenmeteren før han ble kraftig stemplet av Gary Medel.

Ute til høyre kunne Ole Jørgen Halvorsen blitt spilt nesten alene med keeper, men den ungarske dommer hadde blåst for frispark i stedet for å se an fordelen. Frisparket på hjørnet av sekstenmeteren ble tatt av Askar, som avsluttet utenfor nærmeste stolpe.

Muhammed tråklet seg til en god mulighet få minutter før pause, men fra spiss vinkel var 24-åringens avslutning altfor svak.

Nederlandsk superinnbytter

Besiktas-trener Şenol Güneş var nok ikke helt fornøyd med det hans utvalgte leverte i den første omgangen, og Ryan Babel erstattet Gökhan Töre i halvveis.

Den nederlandske 31-åringen brukte ikke mer enn drøye fem minutter på å skape liv på Vodafone Park.

Babel dro seg inn i sekstenmeteren og nesten ned mot dødlinjen på venstre side. Så chippet han ballen lekkert forbi Sarpsborgs burvokter og til 1–0 i Istanbul.

Da tok vertene fullstendig over showet i Tyrkia. Babel fortsatte å leke seg på venstresiden, midt i banen og ute til høyre. Mannen med rosa hår snudde fullstendig om på kampen.

Tyrkernes ledelse ble doblet etter 69 minutter. En dødball ble slått inn i feltet av Enzo Roco. Der steg Adem Ljajic til værs og stanget ballen knallhardt forbi Vasyutin i Sarpsborg-målet.

Men så fikk gjestene plutselig muligheten. Muhammed brukte farten sin da han ble spilt gjennom av Heintz, men franskmannen klarte ikke sette ballen i mål alene med Loris Karius.

Babel ble spilt gjennom ute til venstre etter 83 minutter. Han trakk seg innover, stoppet opp – og spilte ut til Tolgay Arlsand på overlapp. Innbytteren fant Jeremain Lens helt alene bakerst i feltet og nederlenderen satte sikkert inn 3–0 på Vodafone Park.