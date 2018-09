EUROPA-KLARE: I kveld starter LSK Kvinner Champions League-turneringen. Her jubler Guro Reiten (t.v.) og lagvenninnene for en scoring mot Vålerenga tidligere i år. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

LSK-damenes hjemmekamp går på «bortebane»: – Hadde ikke noe valg

LSK Kvinner åpner Champions League-turneringen mot russiske Zvezda 2005 Perm i kveld, men må spille hjemmekampen på Jessheim stadion.

Årsaken er at Lillestrøms herrelag spiller cupkamp hjemme mot Bryne på Åråsen 26. september, og dermed kunne ikke LSK Kvinner garantere at hjemmebanen var ledig på datoene for 16-delsfinalene.

Ifølge UEFAs reglement måtte de ha den garantien i god tid før trekningen i august.

– Vi hadde ikke noe valg, og det at vi ikke får spilt på Åråsen må vi bare forholde oss til, sier LSK-kaptein Ingrid Moe Wold til VG.

– Dette skal nok gå bra. Vi har trent et par dager på Jessheim. Det er et fint anlegg, og så får vi bare håpe at det kommer en del tilskuere. Men vi er forberedt på at det kan bli få, legger hun til.

De ferske seriemesterne, som nylig vant Toppserien for femte gang på rad , har vært klar over siden i sommer at 16-delsfinalen, og en eventuell åttedelsfinale, ikke kunne spilles på Åråsen. Der har de spilt Champions League-kampene tidligere sesonger.

Og rent sportslig kan det være en fordel å spille på kunstgressbanen i Jessheim, ettersom LSK Kvinner spiller hjemmekampene sine i LSK-hallen med samme underlag.

– Jessheim stadion er en del bredere enn Åråsen også, så jeg tror det kan passe oss veldig bra. Men vi vet ikke så mye om motstanderen, og det er litt uvant. Det vi vet er at de slo Montpellier på bortebane forrige sesong, og er ganske direkte i spillestilen, sier Wold.

Zvezda er for øvrig godt vant med kunstgress da de har det på sin hjemmebane.

– Vi må uansett «steppe opp» i Champions League. Baklengsmål på hjemmebane er det ekstremt viktig å unngå, i tillegg til at tempoet og nivået er høyere. Vi har vært med noen år nå, og det er selvfølgelig noe vi ser frem til, sier kapteinen.

Dyr trekning

Daglig leder i LSK kvinner, Emma Helena Sørensen, håper det skal komme rundt 1000 tilskuere til Jessheim i kveld. Stadion har plass til omtrent det dobbelte.

– På Åråsen har vi hatt rundt 1500 tilskuere, så det er klart vi regner med en nedgang. Champions League er utfordrende økonomisk for en liten klubb som oss, men vi må bare gjøre det beste ut av det, sier Sørensen til VG.

Da det ble klart at laget fikk russisk motstand, så betydde det også store ekstrautgifter.

– Det er en lang og dyr reise, og vi må ha visum til alle. Men vi slipper heldigvis å reise helt til Perm til returkampen. Den blir i Moskva, og da er det langt mer overkommelig, sier Sørensen.

PS ! Det er tre Champions League-kamper i kveld. Følg utviklingen i kampene her fra kl. 17.00. LSK-kampen starter kl. 19.00.

