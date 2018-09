FINGERSPILL: Joshua King hysjet på kritikerne mot Panama i juni. Mot Kypros torsdag feiret Stefan Johansen med en finger i hvert øre. Foto: NTB scanpix / VG

King om Johansens reaksjon: – Elsker at han viser folk fingeren

FOTBALL 2018-09-07T04:29:13Z

ULLEVAAL (VG) Joshua King (26) lovpriser sin Premier League-kollega Stefan Johansen (27) etter kapteinens to mål mot Kypros.

Publisert: 07.09.18 06:29

– Han leverte, og det er litt gøy for ham, siden han har fått litt kritikk om at han ikke burde startet fordi han ikke spiller fast i Fulham. Jeg elsker at han viser folk fingeren. Stefan har en bra «attitude» og har baller nok til å levere på banen og la bena snakke, sier Joshua King til VG etter 2–0-seieren mot Kypros .

Sliter du også med å forstå Nations League? Her er VGs guide

De to Premier League-spillerne – King i Bournemouth, Johansen i Fulham – har en felles forkjærlighet for å feire med fingrene. Da Norge slo Panama 1–0 i juni brukte King pekefingeren til å hysje mot kritikerne etter en landslagssamling med mange presseoppslag om spissen. Torsdag kveld stakk Johansen fingrene i ørene – trolig som et svar på at noen, inkludert VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden , mente at han burde blitt vraket av landslagssjef Lars Lagerbäck .

– Vi alle vet hvor god han er som spiller og som person og ledertype i gruppa. Vi har aldri satt spørsmålstegn ved ham. Bare mediene har gjort det, sier King.

– Du trodde allerede da du kom på samlingen at han kom til å starte denne kampen?

– Ja, jeg hadde ikke spørsmålstegn på om han kom til å starte. Han er kapteinen vår.

Johansen: – Hjelper på selvtilliten

Selv ønsket ikke Johansen å gå nærmere inn på feiringen.

– Dere får tolke det som dere vil. Feiringen holder jeg for meg selv, sier kapteinen til VG.

– Brukte du meningene om at du ikke burde starte kampen, som motivasjon?

– Nei, ikke egentlig. Jeg vet ikke, så det ut som at det påvirket meg? Jeg fyrte meg opp som vanlig før match, jeg, så det var ikke noen store forskjeller.

Men han erkjenner at det smaker ekstra godt å levere to scoringer – hans fjerde og femte for landslaget i kamp nummer 42 – slik situasjonen er i Fulham, der han har startet de fire første Premier League-kampene på benken.

– Det hjelper på selvtilliten å få bidra med det selv. Som fotballspiller ønsker du å spille alt, enten klubben har brukt 200 millioner eller 10 millioner på deg. Jeg har ikke fått så mange sjanser denne sesongen, bare et par innhopp, men jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å få sjansen min i Fulham, sier Johansen, som har fått hard konkurranse av to rådyre signeringer fra fransk fotball denne sommeren: Jean Michaël Seri (275 millioner kroner fra Nice) og Franck Zambo Anguissa (300 millioner kroner fra Marseille).

– En selvfølge at han skal spille

Det var et diskusjonstema i pressen før Kypros-kampen, men blant landslagsspillerne var det ingen tvil om at kaptein Johansen kom til å spille fra start.

– Han er kaptein på dette landslaget og det er en selvfølge at han skal spille. Alle vet hvordan Stefan er, hvor viktig han er å ha i et lag. Nå er situasjonen at han ikke spiller så mye i Fulham, men likevel vet vi at det er er del kamper i Premier League, du har cupene også, så han vil få sin spilletid. Med det han har vist på landslaget, er det ingen grunn til å sette ham på benken, sier midtstopper Håvard Nordtveit til VG.

– Så ditt utgangspunkt er at han skal spille – hver match?

– Absolutt.

Tankspissen Bjørn Maars Johnsen roser kapteinens rolle i spillergruppen og mener han er helt essensiell for laget.

– Han er kapteinen vår. Han er vår viktigste spiller akkurat nå med sin stemme og sin vilje til å vinne kamper. Han bar oss ute på banen i dag. Han gir meg lyst til å gjøre det samme på søndag, sier han til VG.