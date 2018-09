MÅTTE GI SEG: Landslagets fysioterapeut Margareta Endresen (t.v.) følger Caroline Graham Hansen i garderoben. Foto: Jostein Magnussen

Knetrøbbel stoppet «Caro» dagen før gruppefinalen

VALLE (VG) Her går landslagets største profil, Caroline Graham Hansen (23), rett i garderoben etter å ha fått kjenning med en skade en dag før den avgjørende VM-kvaliken mot Nederland.

Wolfsburg-spilleren fikk bare med seg noen minutter av oppvarmingen på Infility Arena før hun kjente at noe ikke var bra i høyre kne. Hun kom ikke på banen igjen og ville heller ikke møte pressen etter at hun hadde fått tilsyn.

Graham Hansen fikk først tilsyn av en fysioterapeut. Så måtte landslagslege Jorid Degerstrøm i garderoben. Legen kunne berolige landslagssjef Martin Sjögren da hun kom tilbake.

– Det er ingen grunn til bekymring. Hun fikk en liten kjenning i et kne, og for å være på den sikre siden ga hun seg. «Caro» er klar til kampen i morgen, sier landslagets lege Jorid Degerstrøm til VG.

– Ikke noe problem

– «Caro» er profesjonell og hennes fokus er kampen i morgen. Hun kjenner selv hva som er best å gjøre, sier landslagslegen.

Landslagssjef Martin Sjögren skjønte først ikke hva som skjedde da Graham Hansen tuslet av banen allerede før oppvarmingen var ferdig.

– Jeg fikk bare beskjed etter hvert om at hun hadde kjent noe i kneet. Jeg har fått beskjed nå om at ikke er noe problem når det gjelder kampen i morgen. Hun ga seg for å være føre var, sier svensken.

Utgangspunktet før tirsdagens gruppefinale mot Nederland er at Norge må vinne for å gå direkte til neste års VM i Frankrike.

Tøft omspill

Resultatene fra de andre kampene i morgen avgjør om ett poeng holder til å få spille en play off mot de beste gruppetoerne.

Må Norge ut i et omspill om VM-plassen blir det uansett vrient. De fire beste gruppetoerne møtes hjemme og borte i oktober. De kampene trekkes allerede fredag.

Det som er helt sikkert er at det kommer til å ligge mange gode nasjoner i den potten. Sverige/Danmark, Island/Tyskland og Sveits/Skottland er noen av lagene som også skal i aksjon samtidig i morgen ettermiddag og som kan bli gruppevinnere eller gruppetoere.

Så blir det en play off-finale for de to vinnerne i november. Vinneren her kan booke billetter til Frankrike neste sommer.