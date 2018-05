SMIL, LARS! Nå er vi foran Jamaica på FIFA-rankingen! Foto: Bjørn S. Delebekk

Norge klatrer på FIFA-rankingen – gikk forbi Jamaica

Publisert: 17.05.18 10:30 Oppdatert: 17.05.18 11:07

Norge fortsetter å klatre på FIFA-rankingen, og nå har Lars Lagerbäck & co. 47 nasjoner foran seg.

Norge har ikke spilt kamper siden forrige gang rankingen ble oppdatert i april, men klatrer likevel fra 49.- til 48.-plass. Dermed går det norske landslaget forbi Jamaica på rankingen.

Det viser den ferskeste rankingen til FIFA, som kom på Norges nasjonaldag, 17. mai.

Norges to siste landskamper endte med to seiere - med 4–1 mot Australia og 1–0 over Albania .

April 2017: Historisk lav ranking

For bare litt mer enn ett år siden nådde Norge et historisk bunnivå . Da var det norske landslaget rangert som nummer 86 – bak nasjoner som Syria, Kenya, Kapp Verde og Færøyene. Det var da Norges dårligste plassering siden rankingen ble innført i 1992.

Siden har man imidlertid klatret 38 plasser på FIFA-rankingen, men det er fortsatt et stykke igjen for å nå gammel storhet. I 2015 var Norge oppe på en 34.-plass, og vår beste rangering noensinne kom i september 1993 og i oktober 1995, da Norge var nummer 2 på den offisielle FIFA-rankingen.

Det er fryktelig lenge siden – henholdsvis 25 og 23 år – og nasjoner som Den demokratiske republikken Kongo og Iran er fortsatt foran Norge.

Neste mulighet til å forbedre rangeringen kommer 2. juni, når Island er motstander i Reykjavik. Fire dager senere får Norge besøk av Panama, som er nummer 55 på FIFA-rankingen.

Til høsten går Lagerbäcks menn løs på nye Nations League , hvor Bulgaria, Slovenia og Kypros blir Norges motstandere.

Tyskland fortsatt best

Det er under én måned igjen til fotball-VM i Russland braker løs, og hvis FIFA-rankingen er en form for indikasjon på hvilke nasjoner som kommer til å kjempe om det gjeve trofeet, er det få overraskelser i vente.

Tyskland er nok en gang rangert som verdens beste landslag, foran Brasil og Belgia.

Deretter følger regjerende europamester Portugal på 4. plass, etterfulgt av Argentina, Sveits, Frankrike, Spania, Chile og Polen. Disse nasjonene utgjør topp ti.

Åge Hareides Danmark når ikke opp til topp ti, men er Nordens beste lag på en 12. plass – foran England, som er nummer 13.

Øvrige nordiske lag:

22.- plass: Island

23.-plass: Sverige

62.-plass: Finland

