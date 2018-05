Underdog: Den tidligere Brann-spilleren Fredrik Pallesen Knudsen mener Haugesund lever godt med å være undervurdert av motstanderen. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Haugesund-Bråtveit trives «i skyggen»: – Ikke så mange som snakker om oss

Mathias Fløtaker

Publisert: 18.05.18 07:18

BERGEN (VG) Han er ikke i tvil om at årets Haugesund-tropp er mer enn god nok til å kjempe om medalje. Men Per Kristian Bråtveit (22) er litt forsiktig med å si det høyt.

– Det er ikke så mange som snakker om oss. Men det er en posisjon som passer oss veldig bra. Vi lever best som underdog.

– Vi skal være der oppe i år. Men jeg må være forsiktig med å si det. Det pleier ikke gå bra når vi prater om medaljer, sier Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit til VG etter toppkampen i Bergen.

I fjor var Haugesund lenge med i toppen, men med fem tap på de fem siste kampene endte det med 10. plass. Det vil Bråtveit unngå i år.

– Vi har ikke lyst til å ligge på midten og ikke få kjempe om noen ting. Det er viktig for at vi kan få tilbake på publikum også. Det har vært labert over lengre tid. Da er det opp til oss å levere god fotball. Det synes jeg vi gjør i dag.

Underdog-stempel

Der Brann og Ranheim har stjålet overskriftene i årets sesong, har Haugesund på sedvanlig vis vært der uten at det nødvendigvis har blitt lagt merke til. Med 18 poeng på 10 kamper, inkludert poeng borte mot Eliteseriens formlag, mener keeperen at underdog-stempelet er en kjempefordel.

– Det er en kjempefordel for oss. Vi kunne ligget på annenplass, et par-tre poeng bak Brann og ingen hadde snakket om Haugesund. Vi undervurderes av de fleste lag, og det tror jeg er vår styrke.

Ikke fornøyd med ett poeng i Bergen

Lagkamerat Fredrik Pallesen Knudsen er ikke i tvil om at Haugesund undervurderes av mange. Samtidig er han klar på ingen liker å møte den fysiske fotballen de representerer.

– Jeg tror mange tenker: «faen, vi skal spille mot Haugesund». Vi er en gjeng med krigere og slitere. Samtidig undervurderes vi. Egentlig en helt ideell situasjon for vår del.

17. mai-feiring i Bergen

For midtstopperen, som fikk 14 A-lagskamper for Brann, var det ekstra spesielt å være tilbake i Bergen på 16. mai.

– Det var veldig spesielt, selv om det ikke var en fest av en fotballkamp. Masse mennesker, fint vær og et bedre resultat enn da vi tapte 3–1 her i fjor.

– Hvordan feires nasjonaldagen for din del?

– Det blir her i Bergen med familie og venner. Da blir det selvfølgelig buekorps og hele pakken.

Barmen: – Vi visste det kom til å bli tøft

Barmen utlignet for Brann, men var imponert over det bortelaget presterte onsdag.

– Haugesund er et godt fotballag. Det var vi klar over på forhånd, for det har de vist tidligere i år. De er dessuten meget bra på gress.

– En av de bedre dere har møtt i år?

– Absolutt. De gir oss meget god motstand og ett poeng får være greit i dag. Vi kan ikke vinne hver kamp. Jeg mener ikke de er undervurdert.