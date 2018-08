Tysk cupbombe: Eintracht Frankfurt banket Bayern München

FOTBALL 2018-05-19T20:11:17Z

(Bayern München – Eintracht Frankfurt 1–3) Niko Kovac (46) tar over Bayern München neste sesong. Med langt mindre Eintracht Frankfurt sjokkerte han sin kommende arbeidsgiver.

Publisert: 19.05.18 22:11 Oppdatert: 19.05.18 23:16

Da Frankfurt gjorde sitt tredje mål på overtid tok Kovac til tårene. Kroaten hadde sagt ja til mektige FC Bayern for lengst. Nå skal han utvide troféskapet på Allianz Arena. Pensjonisten og legenden Jupp Heynckes klarte det nemlig ikke denne lørdagen. Hans avskjedsfest ble en fiasko.

VG Live: Slik var den tyske cupfinalen

Frankfurt jublet for sin femte DFB-pokal. Den første siden 1988. Og de fikk revansje for fjorårets finaletap på Olympiastadion i Berlin mot Borussia Dortmund.

Bayern München , som for lengst har sikret seriegullet i Bundesliga, var storfavoritter. På veien til finalen hadde de bare sluppet inn to mål. I kveld fikk de tre i sekken av heltene fra finansbyen.

Ante Rebic (Kroatia) ble den store spilleren for Frankfurt. Han scoret deres første og andre for kvelden. Før Rebics andre scoring for kvelden, skaffet Robert Lewandowski en utligning for Bayern, men det var ikke deres kamp.

Denne kvelden tilhørte Eintracht Frankfurt.

Med sekunder igjen av oppgjøret, på stillingen 2–1 fordel Frankfurt, fikk Bayern en corner. Da sendte de alle mann i angrep – inkludert keeper. Det skulle straffe seg.

For ballen landet nemlig hos Majit Gacinovic, som satte fart, løp fra alt og alle og trillet ballen i mål. Og dermed kunne Eintracht Frankfurt juble for sitt femte cupgull – og årets fotballsensasjon i Tyskland.