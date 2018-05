FORTSATT SYKEMELDT: NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt er fortsatt sykemeldt etter hjerneinfarktet i vår. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

NFF-topp forlenger sykemeldingen

Publisert: 23.05.18 15:37 Oppdatert: 23.05.18 16:16

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-23T13:37:43Z

Norges Fotballforbunds generalsekretær Pål Bjerketvedt (58) sier at progresjonen rundt helsen er bra etter at han fikk hjerneinfarkt før påske, men at det er for tidlig å komme tilbake i jobb.

Det skriver han til VG i en e-post.

«Hverken legene eller jeg kan per nå si noe om når jeg er tilbake. Hjerneinfarkt er en alvorlig hendelse, og jeg følger det rekonvalesensprogrammet legene sier jeg skal følge. Utviklingen er bra, og jeg kommer tilbake. Men når det skjer, kan ingen gi svar på i dag.»

Det var like før påske at Bjerketvedt, som har vært generalsekretær i NFF siden 2016, fikk hjerneinfarkt.

Legene fortalte da Bjerketvedt at det er vanskelig å fastslå noen årsak annet enn at det er fysiologisk/genetisk bestemt og under kategorien tilfeldig eller «uflaks», men også «flaks», i og med at det har gått bra.

Den utvidede sykemeldingen betyr høyst trolig at den planlagte Russland-turen i forbindelse med VM også ryker for 58-åringen.

Der var det også planlagt at Bjerketvedt skulle vitne per telefon i den kommende rettssaken mellom NFF og Svein-Erik Edvardsen 11. juni fra Russland.

Etter det VG erfarer blir det dermed ikke aktuelt for Bjerketvedt å vitne i saken som avholdes i Oslo tingrett i sommer.

Det til tross for at Edvartsen og hans advokat etter alle solemerker vil bruke mye tid og energi på en feilsendt e-post fra Bjerketvedt i fjor høst.

Mens NFF mener dommerkonflikten ikke er relevant i forbindelse med avskjedigelsen av Edvartsen som seksjonsleder i forbundet, hevder Edvartsen og Elden at én setning i den feilsendte e-posten viser det motsatte.

Denne artikkelen handler om Idrettspolitikk