NY SJEF: Unai Emery er Arsenals nye manager.

Bekreftet: Unai Emery tar over Arsenal: – Vil passe perfekt

Publisert: 23.05.18 10:34 Oppdatert: 23.05.18 11:15

FOTBALL 2018-05-23T08:34:52Z

Etter 22 år med Arsène Wenger (68), er spanske Unai Emery (46) mannen som skal ta The Gunners videre.

– Jeg er henrykt over å bli en del av en av de aller største klubbene i fotballens verden. Arsenal er kjent og elsket verden over for sin spillestil, deres holdning til unge spillere, det fantastiske stadionet og måten klubben drives på, sier Unai Emery.

De siste dagene har stadig flere britiske medier meldt at Unai Emery, som akkurat ledet PSG til trippeltriumf med ligagull og to cupgull, kom til å bli Arsène Wengers etterfølger, og onsdag bekreftet Arsenal selv nyheten i en pressemelding .

Enstemmig enighet

Nå tar klubben fatt på et nytt kapittel i deres 132 år lange historie. Etter 22 år med en franskmann i sjefsstolen, er det nå en spanjol som får oppgaven med å ta Arsenal til nye – eller gamle – høyder.

46-år gamle Emery har erfaring fra klubber som Valencia, Spartak Moskva, Sevilla og nevnte PSG, og det er altså han som skal forsøke å løfte Arsenal-laget som endte på en skuffende 6.-plass i 2017/18-sesongen.

Som manager for Sevilla, ledet han den spanske klubben til tre strake Europa League-triumfer (2013/14, 14/15 og 15/16-sesongen), og han tar i tillegg med seg totalt syv trofé fra den franske hovedstaden.

Disse merittene er blant grunnene til at det var enstemmig enighet i Arsenal-styret om å ansette Emery. Det forteller daglig leder i Arsenal, Ivan Gazidis.

– Unai har en fantastisk merittliste og har hatt suksess gjennom hele sin karriere. Han har utviklet noen av de beste talentene i Europa. Spillestilen hans er både underholdende og progressiv, og passer perfekt med Arsenal, sier han.

– Passer perfekt

VGs ekspert på fransk fotball, Arilas Berg Ould-Saada, har fulgt Emery og PSG tett de siste to sesongene. Han tror Arsenal-fansen har mye å glede seg til med spanjolen bak roret.

– Den viktigste grunnen til at Emery ikke ble noen stor suksess i PSG, var at han ikke klarte å overbevise lagets enorme egoer om at hans spillestil var den riktige for dem. Dermed ble han nødt til å tilpasse seg i mye større grad. Dette vil neppe gjenta seg i Arsenal, en klubb med færre stjerner der han trolig vil få større gjennomslag for det han står for: Høy intensitet i presset, og fremoverrettet fotball, sier Ould-Saada.

– Det han viste i Sevilla, og delvis i PSG, gir grunn til å tro at han vil passe perfekt inn i sin nye klubb, legger han til.