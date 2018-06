KAN SMILE I SKJEGGET: Ghayas Zahid gikk fra intervju til intervju da han møtte mediene etter sine to aller første A-landslagstreninger for Norge. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Debutant Zahids om kanonsesongen: Er bedre trent og har bedre medspillere enn i VIF

Publisert: 01.06.18 20:42

FOTBALL 2018-06-01T18:42:06Z

REYKJAVIK (VG) Siden Ghayas Zahid (23) etablerte seg i norsk toppfotball i 2014, har 30 spillere fått debuten for A-landslaget. Nå har han endelig muligheten selv.

Den har kommet med Mohamed Elyounoussis skade , pluss den imponerende sesongen for kypriotiske APOEL:

Seriegull, seks kamper i Champions League, matching i fire forskjellige midtbaneroller – og råsterke 29 målpoeng (10 scoringer og 19 målgivende).

– Jeg har alltid hatt en tanke om at hvis jeg kommer meg til et topplag, et lag som kjemper om gull hvert år, og gjør det jeg har gjort i Vålerenga, kommer jeg til å ha mye målpoeng. Det skjedde, forklarer Zahid.

Disse fikk debuten før Zahid VG regner fra og med mai 2014 (da Zahid var etablert førstevalg i Vålerenga): 1. Jone Samuelsen 2. Stian Ringstad 3. André Danielsen 4. Per Egil Flo 5. Martin Ødegaard 6. Fredrik Gulbrandsen 7. Fredrik Ulvestad 8. Thomas Grøgaard 9. Fredrik Brustad 10. Pål André Helland 11. Adama Diomande 12. Haitam Aleesami 13. Ole Kristian Selnæs 14. Fredrik Midtsjø 15. Anders Trondsen 16. Veton Verisha 17. Iver Fossum 18. Niklas Gunnarsson 19. Alexander Sørloth 20. Jonas Svensson 21. Martin Samuelsen 22. Gustav Valsvik 23. Sander Berge 24. Bjørn Maars Johnsen 25. Ohi Omoijuanfo 26. Birger Meling 27. Morten Thorsby 28. Pål Alexander Kirkevold 29. Kristoffer Vassbakk Ajer 30. Sigurd Rosted

– Svingte med prestasjonene

– I Vålerenga var vi ikke helt i toppen i noen av årene, og det gjør noe med spillet og laget når det er ustabilt. Vi kunne ha en veldig god halvsesonng, hvor jeg følte jeg var veldig god, men så var det veldig ustabilt, og det svingte med prestasjonene mine, fortsetter APOEL-spilleren.

Han tror også det handler om to andre faktorer: At rundt seg har han bedre spillere enn han hadde i Eliteserien, og at han selv er blitt bedre trent. Faktisk var han blant de som løp aller mest i Champions Leagues gruppespill før jul.

– Vi har noen spillere som er veldig bra, som holder høyt nivå, og noen på samme nivå (som i Norge). Men jeg vil nok si at jeg har bedre medspillere der. Og jeg har prøvd å bli bedre trent. Blitt mer bevisst på det i trening.

– Du går oftere utslitt av feltet enn du gjorde i Vålerenga?

– På slutten gjorde jeg det i Vålerenga. Men ikke alltid. Da var jeg mest fokusert på være god da jeg hadde ballen. Nå har jeg blitt mye bedre uten ball, påpeker Zahid.

Har utkjøpsklausul

Det siste har kanskje – omsider – vippet ham inn i Lars Lagerbäcks landslagstropp. Han er den eneste potensielle debutanten i troppen på Island, som fredag trente på Breidabliks bane i syv plussgrader og overskyet islandsvær.

– Jeg har ventet på sjansen min, det har jeg. Det har vært sånn noen år nå, så jeg har ikke tenkt så mye på det. Heller fokusert på hva jeg gjør i klubb, sier 23-åringen fra Mortensrud i Oslo, som innrømmer at det har vært «litt tungt» å bli forbigått i uttak etter uttak.

Men sesongen og statistikken i APOEL denne sesongen blir garantert lagt merke til. Zahid sier han er fornøyd med å bli på Kypros, der han bor med kona.

Etter det VG kjenner til har Zahid en utkjøpsklausul på fire millioner Euro – omlag 40 milioner norske kroner – og flere klubber skal ha meldt interesse om at det kan være aktuelt å trigge klausulen.

– Skjer det noe, får vi ta det derfra. Er det bra, og et steg opp, vil jeg tenke på det. Man vil alltid ta neste steg og spille på et bedre lag – hvis det er mulig, sier Ghayas Zahid .