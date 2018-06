Ekspertene enige om King: – Vår klart beste spiss

Publisert: 03.06.18

FOTBALL 2018-06-03T13:15:46Z

REYKJAVIK (VG) Han kom inn fra benken og snudde 1–2 til en uhyre sterk norsk borteseier på Island. Joshua King (26) skal starte landskampene, mener VGs ekspertpanel.

Øynasjonens første tap på Laugardalsvöllur etter fem år og 16 kamper som ubeseiret, handlet i stor grad om Joshua King . Først presset Bournemouth-spissen frem en grov fotfeil hos keeper Frederik Schram (tredjevalg for Island i VM), vant ballen og trillet inn 2-2.

Så var King involvert på ny i 3-2-scoringen, som hadde Lars Lagerbäck-varemerke klistret over hele seg: Langt innkast fra Håvard Nordtveit, stuss fra Kristoffer Vassbakk Ajer, tilrettelegging fra Joshua King med brystet og en kjapp avslutning fra Alexander Sørloth.

– Joshua King skal spille for det norske landslaget. Han kommer til å starte på onsdag, er jeg ganske sikker på. Vi har gode alternativer nå, men vi har én spiss som er klart best individuelt og som også kan bidra for kollektivet, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen til VG.

Ville testet Sørloth/King

– Han har vist i Bournemouth at han kan løpe sokkene av seg. Med innhoppet mot Island viste han sulten, at han vil være med på dette, han vet hva Lagerbäck krever og han er klar for å levere det, fortsetter Mathisen.

Han mener Bjørn Maars Johnsen, 1-0-scoreren på Laugardalsvöllur, har vist nok til at han akkurat nå er den som bør være makker til King. Men mot Panama ville han latt Island-matchvinner Sørloth få sjansen.

– Det er siste mulighet for Lagerbäck å teste før alvoret starter. Men oppsummert vil jeg si at King er «bankers», Bjørn Maars har gjort det vanskelig å komme utenom ham, sier Mathisen.

– Vår klart beste spiss

Hans TV 2-kollega og tidligere landslagskaptein Brede Hangeland føler også at Joshua King er Norges soleklare førstevalg.

– Vår klart beste spiss. Hvis han kan fungere i systemet, så må han inn. Han har en x-faktor som ingen av de andre har, mener Hangeland.

Island-kampen fortalte han at de som startet som spisser (Tarik Elyounoussi og Bjørn Maars Johnsen) har funnet gode relasjoner.

– Norge fikk god uttelling på langpasningene mot Maars Johnsen, og så har vi Tarik som virrer rundt og tar andreballene, sier Brede Hangeland.

På spørsmål fra VG om han tror Premier League-statusen til King og Sørloth blir avgjørende for Lagerbäck, svarer Hangeland benektende:

– Det spissene leverer på landslaget, blir avgjørende. Maars Johnsen har hevet seg det siste året og ser ut som en «Lagerbäck-spiss». King har ikke hatt samme sesong som i fjor for Bournemouth i Premier League. Men du ser hva som skjer når han kommer inn. Midtstopperne til Island fikk problemer med en gang, sier den tidligere Premier League-stopperen til Fulham og Crystal Palace.

– Har det lille ekstra

Tidligere landslagsspiss Sigurd Rushfeldt og eliteseriens historiske toppscorer (172 mål) føler at laguttaket blir vanskelig for Lagerbäck. Men også han står fast på at King er førstevalget.

– Joshua King har det lille ekstra, og er mitt førstevalg. Den andre plassene på topp er langt mer åpen. Men det kan ikke være lett for Lagerbäck, for nå er det mange som leverer gode prestasjoner, sier Sigurd Rushfeldt.

Mens de fleste snakker om King, trakk Lars Lagerbäck frem et annet navn dagen etter triumfen mot sitt gamle landslag: Tarik Elyounoussi.

– Lyser av intelligens

30-åringen fra Fredrikstad hadde også en ball i mål, som hadde gitt 2–1 til Norge, men ble avvinket for offside. TV-bildene tilsa at dommerteamet burde latt spillet gå.

– Tariks match i går er veldig, veldig bra. Spillet hans uten ball lyser av intelligens, påpeker Lagerbäck, som gjerne ser at spissene som faller utenfor startoppstillingen kan være både skuffet og forbannet, som King ga uttrykk for i går, bare de håndterer det på riktig måte.

Mot Panama blir det garantert bytter på laget. Om han vil prøve flest mulig av angriperne i troppen, eller «spille inn» en duo, svarer svensken slik:

– Idealet er at jo mer de kan spille sammen, jo bedre er det. Så har vi mange bra spillere i den posisjonen. Da handler det om samhandling og kombinasjoner, og også hvordan motstanden er, sier Lars Lagerbäck.