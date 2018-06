IKKE LINEÆR: Caroline Graham Hansen og de andre fotballjentene blir ikke å se på en TV-skjerm nær deg i kveld. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Fotballjentenes skjebnekamp vises ikke på TV: – Det er en skandale

Publisert: 08.06.18 15:52 Oppdatert: 08.06.18 16:22

Grunnet problemer med rettighetshaveren i Irland, blir VM-kvalifiseringen til fotballjentene kun vist på nett. Det får faren til en av spillerne til å reagere kraftig.

– Det er utrolig flaut og skal ikke skje. Vi jobber alle for at jentefotballen skal bli mer profilert og så opplever vi dette i en VM-kvalifiseringskamp. Det er en skandale i forhold til hva de gjør for gutta, melder Morten Hegland.

Han er faren til landslagsspiller Kristine Minde og VG treffer ham på telefon i det han er på vei om bord i flyet til Dublin. At kampen mot Irland kun vises på nett, synes han svært lite om.

– Dette viser hvor kort vi egentlig har kommet. Jeg synes ikke noe om det, fortsetter Hegland.

Planen var egentlig at NRK skulle kringkaste kampen på den lineære kanalen NRK 2. Men så fikk de beskjed om at rettighetshaveren i Irland ikke kom til å produsere kampen i det hele tatt.

Kampen er svært viktig for det norske landslaget, som er avhengig av seier for å være med i kampen om direkteplass til VM i Frankrike neste sommer. Direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF, Svein Graff, sier at de har gjort det de kunne for å få kampen sendt på TV.

– Vi hadde kontakt med to irske produksjonsselskaper for å få produsert kampen, men ingen av dem kunne. I tillegg forsøkte vi å tilby det irske forbundet full TV-produksjon fra kampen i Norge (på tirsdag, også det mot Irland) mot at de produserte kampen i dag, sier Graff.

Men forbundet avslo forespørselen og det mener Graff er illustrerende for kvinnefotballens status.

– Det er beklagelig, jentene fortjener bedre. Problemstillingen er dessverre ikke ny. En del forbund prioriterer fortsatt ikke dekningen av kvinnelandskamper, sier Graff, men legger til at «utviklingen går rett vei».

Løsningen til NFF og Fotball Media ble dermed å sende ned et lite team til Dublin, som skal streame kampen i en såkalt en-kamera-produksjon. NRK har rettighetene og kommer til å vise kampen på sine nettsider, i tillegg sendes den på NFF TV og på fotballandslagets Facebook-side. Kampstart er klokken 18.30.

Tirsdag vil imidlertid fotballjentene få en ordentlig TV-produksjon. Motstanderen er Irland også da, og NRK kommer til å produsere og sende kampen - også på lineær-TV.