Iniesta stilte med døtrene på rørende avskjedsparty

Publisert: 20.05.18 22:39 Oppdatert: 20.05.18 23:36

(Barcelona–Real Sociedad 1–0) Han kom som ung gutt. Og reiser som en legende. Andrés Iniesta (34) tok et sterkt farvel med sitt kjære FC Barcelona i kveld.

Lenge før kampstart i siste ligarunde mot Real Sociedad hjemme på Camp Nou ble den elegante midtbanespilleren hyllet av publikum, familie, medspillere og motspillere. Sociedad-spillerne dannet æresvakt under innmarsjen til ære for Barcelonas overlegne ligagull, og Iniestas aller siste klubbkamp; den 674.

Ni minutter før slutt byttet han med Paco Alcácer – ga kapteinsbindet til Lionel Messi – og satte seg på benken tydelig rørt over den voldsomme hyllesten fra fansen.

En drøy halvtime etter kampslutt sto han igjen i sentrum med ligatrofeet over hodet. Lagkamerater klappet for ham. Alle med nummer 8 på drakten, og A. Iniesta på ryggen. Da ble det for sterkt for ham. Tårene trillet .

– Takk. Dere er verdens beste publikum. Jeg kom hit som en liten gutt, og reiser her fra som en mann, sa Iniesta.

Han vant 37 trofeer. En gentlemann. På og utenfor banen. Og utrolig populær.

12 år gammel kom han til en av verdens beste fotballklubber. 17 år gammel debuterte han på A-laget. Året etter var han kaptein. Karrieren har vært en av de mest innholdsrike i fotballhistorien.

Han glemmer aldri hvordan han ble tatt imot. Fra første dag bestemte han seg for å gi alt – og sverget evig troskap til «Barca».

– De hilste meg velkommen da jeg kom hit som 12 åring, og de fortjente det beste av meg, sier Andrés Iniesta.

Fakta Dette har Iniesta vunnet Et fotball-VM (matchvinner i finalen i 2010). To EM. Fire Champions League. Ni spanske seriegull. Seks spanske cupmesterskap. Syv spanske supercup. Tre UEFA supercup. Tre FIFA VM for klubblag. Fernando Torres tok farvel med Atlético Madrid i dag, se hans avskjed her:

Han kom meg uttalelsen da han for en knapp måned siden annonserte karrierepunktum på en pressekonferanse . Det var et øyeblikk han hadde gruet seg til. Tårene trillet. Da også.

– Jeg ville ha kontroll på dette selv. Og jeg måtte være ærlig meg selv og klubben. Det er hovedgrunnen til at tiden er over nå, sier Iniesta.

Hva som blir neste stopp er ikke bekreftet. Kina, Japan eller Australia.

– Alle scenarioer utenfor Europa er mulige. Det er mange muligheter. Jeg vil ta en avgjørelser som jeg føler best for, sier Andrés Iniesta.

PS! Barcelona vant La Liga med imponerende 14 poengs margin til Atlético Madrid. Matchvinner mot Real Sociedad ble Philippe Coutinho med et strålende langskudd fra 25 meter. Etter 66 spilte minutter byttet han med Lionel Messi.

