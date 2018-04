FORSKREKKET: Cristiano Ronaldo ser ikke helt bekvem ut med en banestormer rett ved seg. Foto: MICHAEL DALDER / REUTERS

Her stormer de banen etter CL-semien

Publisert: 26.04.18 08:30 Oppdatert: 26.04.18 08:41

Det ble en høydramatisk semifinale mellom Bayern München og Real Madrid. Dramatikken fortsatte en liten stund etter at pipeblåseren hadde fløytet for full tid.

Et effektivt Real Madrid straffet et sjansesløsende Bayern München nådeløst på tysk jord , men dramatikken stoppet ikke da kampen var over.

Da valgte en rekke fans å storme banen, og det gikk ikke helt urolig for seg. Real Madrids Cristiano Ronaldo så ikke ut til å være komfortabel, og Franck Ribery ble nærmest revet av drakten.

TV-bildene viste også at Raphaël Varane blødde fra bakhodet umiddelbart etter kampslutt, men det skal ikke ha vært på grunn av banestormerne.

Og mens den ene banestormeren løp mot Ribery, forsøkte en annen å ta selfie med Real Madrids Toni Kroos.

Det endte slik.

Han var ikke den eneste som fikk smake vaktenes vrede på Allianz Arena. Se bare her:

Real Madrid vant altså 2–1 borte mot Bayern i den første semifinalen. Returoppgjøret spilles i Madrid neste tirsdag. Se høydepunkter fra onsdagens fotballkamp her:

I den andre semifinalen leder Liverpool 5–2 mot Roma før returoppgjøret i Italia.