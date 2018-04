Ødegaard om Heerenveen: – Går mot slutten

Publisert: 24.04.18 17:05 Oppdatert: 24.04.18 17:22

HEERENVEEN (VG) Martin Ødegaard (19) er «ikke fornøyd» med statistikken sin i Heerenveen – og regner med at han har spilt sin siste kamp for klubben.

Det norske stortalentet er utlånt fra Real Madrid til slutten av sesongen, og antyder at det ikke er særlig aktuelt å forlenge oppholdet i Nederland.

– Jeg har ikke tatt noen avgjørelse angående neste år ennå, så jeg holder for så vidt alle muligheter åpne, men jeg ser vel for meg at det går mot slutten, sier Ødegaard til VG.

Det betyr, etter alt å dømme, at 19-åringen har spilt sin siste kamp for Heerenveen. Han sliter nemlig med et brudd i foten som vil holde ham borte fra fotballbanen til etter sesongslutt.

«Litt det samme» hvilket land han drar til

Dermed står han med følgende fasit i den nederlandske ligaen: Tre mål og fire målgivende pasninger på 40 kamper (seks av dem som innbytter).

– Statistikken er jeg ikke fornøyd med, det sier vel seg selv. Jeg skulle gjerne hatt både flere mål og assists. Utenom det er jeg veldig fornøyd med oppholdet. Jeg føler jeg har utviklet meg masse og spilt mange gode kamper, sier Ødegaard.

– Tror du at du blir lånt ut neste år også?

– Det er litt vanskelig å si. Jeg har ikke tatt noen avgjørelse angående neste sesong. Vi får bare se hva som skjer. Jeg vil være et sted hvor jeg kan utvikle meg mest mulig, så får vi se hva det blir.

Spanske eksperter har rådet Ødegaard til å dra på utlån til en spansk klubb , men hovedpersonen selv hevder han ikke har noen preferanser når det kommer til land og liga.

– For meg er det litt det samme. Så lenge man finner et sted man kan utvikle seg og ta steg som fotballspiller, så er det det aller viktigste. Så er det litt det samme hvor for min del, sier drammenseren.

Reiste til Madrid

Etter at han fikk påvist bruddet i foten, reiste Ødegaard til Madrid. Spanske medier hevdet at nordmannen var der for møter med Real Madrid om fremtiden. Hans egen versjon er som følger:

– Det var egentlig bare at de ville ha meg ned og sjekke alt, følge opp skaden og ta de bildene som måtte has. Helt «basic» sjekk av skadene.

– Hvordan går det med skaden?

– Det går bedre. Jeg er på litt gange med krykker her nå, så det går stadig fremover. Noen uker til, så regner jeg med at jeg kan begynne å trene litt ordentlig, sier Ødegaard, som har brukt dagen på å løpe i vann og sykle.

– Det er jo kjedelig, men det må gjøres. Du må legge ned en jobb for å komme sterkt tilbake, sier han.