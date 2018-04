PÅ LAG: Even Pellerud i prat med Trine Rønning på Nadderud mens begge var opptatt med kvinnelandslaget som trener og spiller. Foto: Jostein Magnussen

Nå blir Trine Rønning landslagstrener

Publisert: 24.04.18 13:16

FOTBALL 2018-04-24

Norges Fotballforbund vil gjerne ha frem flere kvinnelige trenere. Nå får Trine Rønning (35) sjansen.

Den tidligere landslagsspilleren med 162 A-landskamper fra 1999 til 2016, blir nå trener for jenter 15-landslaget, i første omgang i et ettårig engasjement.

– Det er ikke noen hemmelighet at jeg har en «trenerspire» i magen og ønsker å være med videre. Nå får jeg satse på å gjøre en så god jobb som jeg kan, slik at jeg kan få være med videre på et eller annet plan, sier Rønning om engasjementet.

– Overraskende

At hun fikk jobben karakteriserer hun som både «overraskende og artig». For fagsjef for kvinnefotballen i NFF, Even Pellerud, var det mer selvsagt at Rønning var klar for et nytt «landslagsoppdrag».

– Med dagens tematikk som går på mangel på kvinnelige trenere med høyere trenerlisens, er Trine en av de vi ser som har en god fotballfaglig base til å kunne ta det steget. Hun har de nødvendige kriteriene, og det var riktig å innstille henne til jobben, sier Pellerud, og innrømmer at man i NFF kanskje ikke har lyktes godt nok med å rekruttere gode profiler som man vet kan bli gode trenere etter sine aktive karrierer.

Rønning har vært tilknyttet NFF som fagansvarlig i seksjon barn og unge i en halv stilling, og har i tillegg en jobb som prosjektleder for jentesatsingen i Telemark fotballkrets.

Gleder seg

Nå gleder hun seg til å bli den første norske fotballtalenter møter på «landslagsskolen», hvor 2003-årgangen kommer fra landsdelssamlinger og talentsamlinger og skal bli med på landslagsaktiviteter utover sommeren og høsten.

– Min jobb blir å lære dem å forstå fotball og helheten i fotballspillet. Hvordan en skal utnytte egne og andres kvaliteter i det som er lagspill. Det blir det viktigste for meg i starten, sier Trine Rønning.

Hun har UEFAs trener B-kurs fra 2010 og håper nå å komme inn på A-kurset.

