SENKET STJERNENE: Ole Gunnar Solskjær snakker med Kylian Mbappé etter kampslutt i Paris. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Solskjær får hyllest og kritikk i franske medier

PARIS (VG) Slik reagerer franske og britiske medier på Ole Gunnar Solskjær (46) og Manchester Uniteds snuoperasjon i Champions League.

Publisert: 07.03.19 09:07







3–1-seieren til et skadeskutt Manchester United-lag blir tatt imot som et fotballsjokk i Paris torsdag morgen.

«Enda verre», skriver den franske sportsavisen L’Équipe på sin forside – og sikter til at de mener tapet mot United var enda verre enn ydmykelsen mot Barcelona for to år siden, da PSG rotet bort en 4–0-ledelse fra første kamp og tapte 6–1 på Camp Nou. Avisen kaller PSGs tap «en katastrofe».

les også Lukaku om «Solskjær-spørsmålet»: – Hva mer må han gjøre?

L’Équipe har satt børs på samtlige spillere i kampen samt de to managerne, og det er Ole Gunnar Solskjær som kommer best ut av det, som den eneste aktøren som belønnes med 9/10 på børsen.

«Før kampen trodde ingen at United kunne gå videre, bortsett fra ham. Han måtte klare seg uten en lang rekke fravær, men klarte å legge en smart plan, uten å være for offensiv. Laget hans gikk lenge med på å ligge lavt før Solskjær – med hell – kastet alt han hadde i angrep», skriver L’Équipe, som kårer nordmannen til «banens beste».

ENDA VERRE: L’Équipe mener at PSG-tapet mot Manchester United var enda verre enn ydmykelsen mot Barcelona i 2017. Foto: Faksimile

Den franske VM-vinneren Christophe Dugarry fra 1998, som etter spillerkarrieren har blitt en av Frankrikes mest innflytelsesrike eksperter, er ikke like imponert over det Solskjær viste.

– Selvfølgelig var han nødt til å late som at han hadde troen. Men selv United hadde ikke troen før kampen. De fikk bare troen fordi de scoret et raskt mål. Men fortsett fra det var det et B-lag. Jeg er ikke sikker på om United klarte å spille seks pasninger på rad i denne kampen, sier kritiske Dugarry på TV-kanalen RMC Sports, som viste kampen i Frankrike.

les også Må føles som verdens vakreste ran

Så fortsetter han om Solskjær:

– Solskjær satte opp en 4–4–2-formasjon med de spillerne han hadde igjen som ikke var skadet. Han visste ikke engang om det var Éric Bailly eller Ashley Young som skulle demme opp for Juan Bernat. Han var heldig med at Bailly skadet seg og måtte ut, han var heldig med tabbene til Thilo Kehrer og Gianluigi Buffon. Han var helt vantittig heldig i kveld.

les også Solskjær til VG etter «mirakelet i Paris»: – Helt utrolig i garderoben

I britiske medier var det, ikke overraskende, langt mer positivitet rundt Solskjær og Manchester United.

Independent fastslår, i likhet med enkelte United-spillere etter kampen, at nordmannen burde få den permanente managerjobben etter snuoperasjonen.

«Gi Ole jobben nå», skriver avisen på sin forside:

GI HAM JOBBEN: Independents forside torsdag. Foto: Faksimile

Metro Sport har omdøpt berømte «Fergie Time» til «Ole Time» – en referanse til Marcus Rashfords vinnermål på overtid:

OLE TIME: «Fergie Time» har fått en oppfølger, ifølge Metro. Foto: Faksimile