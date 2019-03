ARVTAGER: Ole Gunnar Solskjær tok over som Manchester United-manager da José Mourinho fikk sparken i desember. Foto: Reuters

Mourinho med Solskjær-stikk: – Ikke tro på slike løsninger på lang sikt

MANCHESTER (VG) José Mourinho (56) antyder at han ikke mener at Ole Gunnar Solskjær-effekten vil vare i Manchester United.

Den portugisiske manageren, som fikk sparken i United i desember og ble erstattet av Solskjær, gjestet BeIN Sports-studio under søndagens Premier League -kamper.

Da det ble snakk om Fulhams sparking av Claudio Ranieri, som i 2016 ledet Leicester til et sjokkerende seriegull, kom Mourinho – uten å nevne navn – med sin første referanse til Solskjær etter at nordmannen tok over jobben hans.

– Ranieri fikk sparken etter noen få måneder. Kan Fulham få en bedre manager enn Claudio? Ikke i det hele tatt, sier Mourinho i en seanse publisert på kanalens Twitter-konto.

Fulham har valgt å gi Scott Parker, som spilte for klubben fra 2013 til 2017, ansvaret som midlertidig manager ut sesongen. I så måte er situasjonen i Fulham og United mulig å sammenligne; en velrenommert og rutinert manager får sparken og erstattes med en yngre manager med tilknytning til klubben, men langt mindre erfaring.

– Kan du sammenligne erfaringen til Claudio med Scott Parker, som skal trene et lag for første gang? Ikke i det hele tatt. Men noen ganger i fotball, og man kan ta min gamle klubb ( Manchester United ) som eksempel, så kan endringer helt umiddelbart – og jeg tror ikke noe særlig på slike løsninger på lang sikt – gi noen positive resultater, sier Mourinho.

Han fikk sparken etter 17 seriekamper denne sesongen. Da lå United på sjetteplass, elleve poeng bak fjerdeplassen i Premier League. Siden Solskjær erstattet ham har laget klatret til fjerdeplass, nå kun tre poeng bak tredjeplass Tottenham.

Til tross for at Mourinho antyder at han ikke mener Solskjær vil være noen god løsning på lang sikt, har flere og flere profilerte fotballeksperter i England tatt til orde for at nordmannen burde ansettes permanent.

– Ed Woodward (United-direktør) må ansette Solskjær. Han har ikke noe annet valg. Solskjær har satt seg selv i en posisjon der de ikke kan si nei til ham, sier Rio Ferdinand i Daily Mail.

Den tidligere storscoreren Alan Shearer tar for gitt at Solskjær får jobben.

– Det har ikke noe å si om han får jobben neste uke eller ved sesongslutt; han får jobben. Avgjørelsene tas nå bak kulissene med tanke på sesongoppkjøring, spillere som skal inn, spillere som skal ut, og Solskjær tar de avgjørelsene. Det er bare et tidsspørsmål før han får jobben, sa Shearer på BBC-programmet Match of the Day lørdag kveld.