Miriam (101 år!) hyllet av Fredrikstad FK – supporter i over 70 år

2018-10-20

GRORUD (VG) (Grorud IL – Fredrikstad FK 0-0) Den 101 år gamle Fredrikstad-supporteren Miriam Isdal fikk kampens mest taktfaste applaus og varme hyllest da hun i pausen på Grorud stadion ble overrakt sin kjære klubbdrakt med nummer 101 på ryggen.

– Det kan jeg ikke si. Men det var sikkert en gang på 40-tallet, svarer Miriam Isdal på VGs spørsmål om hun kan huske første gang hun så en kamp med Fredrikstad Fotballklubb.

Med «40-tallet» mener hun altså 1940-tallet.

Miriam Isdal har nemlig fulgt Fredrikstad Fotballklubb i over 70 år. Livet hennes som FFK-supporter begynte da hun traff Fredrikstad-mannen Sverre Isdal. De giftet seg i 1945. Sverre Isdal, bror av Dagbladets tidligere sportsredaktør Leif Isdal, døde i 1995.

I fjor feiret hun sin 100-årsdag ved å være til stede på Fredrikstad stadion da Åsane ble slått.

Etter å ha tatt turen fra Romsås sykehjem, satt hun lørdag på sidelinjen på Grorud stadion i Oslo sammen med datteren Mai (68). Fredrikstad møtte hjemmelaget Grorud i en avgjørende kamp om opprykk fra serienivå tre og kvalifisering til nivå to, Obos-ligaen.

– Jeg vil holde et øye med han nier’n, sier hun underveis i første omgang.

Hun sikter til Groruds spiller med drakt nummer ni. Miriam har lest en uttalelse fra ham i lokalavisen som hun ikke liker. Hun synes imidlertid det er litt vanskelig å få oversikt over spillet og hvor ballen til enhver tid befinner seg, fra der hun sitter på bakkeplan foran «hovedtribunen».

– Det er ikke som på TV. Der ser jeg hvert eneste spark, sier hun.

– Du ser mye fotball på TV?

– Absolutt. Det er det som gjør at jeg er interessert og holder meg oppe. Jeg ser ikke bare fotball, jeg ser på all idrett (kanskje med unntak av golf), svarer hun på VGs spørsmål – et øyeblikk etter at hun med venstre fot har tuppet en villfaren ball tilbake inn mot kunstgresset.

Miriam Isdal tror hun kan få oppleve å se Fredrikstad Fotballklubb i norsk fotballs toppsjikt igjen.

– Det har jeg et inderlig håp om at vil skje, sier hun med klar stemme.

Hun mener at hun er sterk nok til å kunne bli 110 år gammel.

– Vi får håpe at hun lever lenge og at vi leverer fort. Det er imponerende at hun har fulgt klubben i over 70 år. Vi har et fantastisk publikum, sier Fredrikstad-trener Per-Mathias Høgmo konfrontert med Miriam Isdals mål etter kampen.

Fredrikstad må spille kvalifisering om å rykke opp fra serienivå tre. Skeid og Raufoss er foran siste serierunde i PostNord-ligaen neste helg klare for Obos-ligaen på nivå to fra neste sesong.

– Opprykk er ikke det viktigste for oss. Det viktigste er det neste overgangsvinduet, og å bygge en kultur. Det er ikke et quick fix å komme tilbake til toppen i norsk fotball, sier Per-Mathias Høgmo.

Miriam Isdal har sett klubben i sitt hjerte slå Rosenborg. Sammen med Sverre fulgte hun klubben landet rundt. En gang kjente hun, i motsetning til nå, alle Fredrikstad-spillerne ved navn. Et av hennes beste minner som Fredrikstad-supporter i over to mannsaldre er fra en fest på klubbhuset i Plankebyen «for minst 25 år siden».

– Jeg danset med én av spillerne. Det var ikke tango, heller ikke vals. Det var en slik sakte dans. Han sang inn i øret mitt. Den sitter der ennå, minnes Miriam Isdal.

Hun forteller at «flere» har spurt hva som er hemmeligheten; hva er grunnen til at hun har levd så lenge? Svaret er at hun er seg selv. Hun har opplevd krigen – ja, gjennom den, som hun uttrykker det. Det er de unge hun «er fornøyd med».

– De eldre vil ikke mer. Men jeg har ikke lyst til å dø, sier hun.

Hun bodde i sin egen leilighet til hun var 99 år gammel. De to siste årene har hun bodd på sykehjemmet. Hun trenger litt pleie. Det som hemmer henne, er bena. Hun strikker sokker og små nisseluer til pynt på korker. Styrken i armene sitter ifra da hun padlet kajakk frem og tilbake til jobben som modellsyerske for Silkehuset ute i Sandvika.

– Jeg sydde for Wenche Foss. Det er vel 60 år siden, sier Fredrikstad Fotballklubbs grand old lady Miriam Isdal.