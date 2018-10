IMPONERT: FC København-sjef Ståle Solbakken liker det han ser av Joshua King på landslaget. Foto: AFP / NTB scanpix

Solbakken hyller Joshua King: – En enmannshær

FOTBALL 2018-10-17T13:48:43Z

Joshua Kings grove bom på åpent mål stjal oppmerksomheten i landskampen mot Bulgaria, men FC København-trener Ståle Solbakken er ikke i tvil om hvilken norske spiller som imponerer ham mest.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 17.10.18 15:48

– Måten King jobber på for Norge, er veldig viktig, sier den norske trenerprofilen til VG dagen etter å ha fulgt Norges 1–0-seier over Bulgaria på TV.

Solbakken trekker uoppfordret frem King som det største lyspunktet på Lars Lagerbäcks lag – til tross for at Bournemouth-spissen misbrukte tre enorme målsjanser og ikke har scoret på de fire siste landskampene.

– Når han klarer å utnytte fysikken og farten sin som mot Bulgaria, så blir han en «John Carew light», en enmannshær. Jeg synes du ser at han har spilt mange kamper i Premier League, han har blitt taktisk klokere, har fått en større aksjonsradius og er bedre i luften også, sier FCK-sjefen, som selv var sterkt ønsket av Norges Fotballforbund før de ansatte Lagerbäck.

Dette sa Joshua King om skrekkmissen mot Bulgaria:

– Veldig, veldig positivt

Minuset med King, mener Solbakken, er at han ikke er noen utpreget «goalgetter». «Men det var ikke Carew heller», påpeker han.

– King skaper veldig mye rom rundt seg med bevegelsene og rykket. Det jeg ser av ham, er veldig, veldig positivt. Jeg tror han er den spilleren Norge er klart mest avhengig av for å lykkes mot de aller beste nasjonene, for uansett hvem han spiller mot, kan han rykke ifra og skape noe på egen hånd. Han var veldig, veldig god mot Bulgaria, den norske spilleren som sto distansen best, og jeg synes han peker seg ut som en offensiv profil det går an å bygge fremtiden rundt, sier Solbakken.

Scoringen manglet, men King fremprovoserte blant annet fire gule kort til bulgarske spillere tirsdag kveld. Etter kampen ble han trukket frem av Lagerbäck som «den som sammen med Ole (Selnæs) har utviklet seg mest siden jeg kom inn i landslaget».

Slik reagerte VGTV-studio på Norges skjebnemål mot Bulgaria:

Drillo: – King er enorm

Også Egil «Drillo» Olsen, landslagssjefen som ga King debuten for Norge i 2012, liker spissens progresjon – selv om han mener hans tidligere elev ikke «var på sitt aller beste».

– Jeg er helt enig med Ståle Solbakken . King er enorm. Han er den viktigste spilleren vi har, og er gull verdt for det norske landslaget. Han har fart, drible- og finteferdigheter, og er en av få som veldig lett kan dra av en motstander, sier Drillo til VG.

– Når hadde Norge sist en enkeltspiller på så høyt nivå?

– Vi må nok tilbake til Carew og sånt. Og Joshua King kan bli enda bedre, men allerede nå er han gull verdt for Norge, sier trenerlegenden.

Med syv seirer og ett tap har 2018 vært en enorm opptur for det norske herrelandslaget. Både Drillo og Solbakken er styrket i troen på at Norge kan glede seg til mesterskap i nær fremtid.

– Det har gått den rette veien til de grader. Det er morsomt å registrere. Det ser bra ut og Ullevaal stadion har endelig blitt et fort igjen, sier Drillo.

– Det er en stor sjanse for at de når EM enten gjennom Nations League eller en kvalifisering. Norge ser bedre og bedre ut. Det kommer en del unge spillere opp som gjør det bra, sier Solbakken.