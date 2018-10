PAUSE: Jan Oblak er stjerne i Atlético Madrid, men har tatt en pause fra det slovenske landslaget. Foto: JAVIER BARBANCHO / Reuters

Fraværskrise for Norges motstander: Derfor spiller ikke stjernekeeperen

STORO (VG) Det norske landslaget er rammet av skader, men problemene er ikke i nærheten av de motstander Slovenia opplever.

Publisert: 13.10.18 13:44

Lars Lagerbäck må sette opp laget sitt uten tre av fire forsvarsspillere fra forrige kamp – Kristoffer Ajer og Birger Meling er skadet, mens Håvard Nordtveit er suspendert – og blir kanskje nødt til å hvile en sliten Sander Berge.

Men den slovenske landslagssjefen Bojan Kavcic kommer til Oslo med langt verre hodebry. Landet har i utgangspunktet ikke flust med stjernespillere, og de få stjernene som finnes, er for øyeblikket ikke tilgjengelige for landslaget.

Det mest sviende fraværet er Atlético Madrids stjernekeeper Jan Oblak, som regnes som en av verdens beste i sin posisjon. 25-åringen har spilt alt som er av kamper for Atlético Madrid denne sesongen, og har holdt nullen i de fire siste La Liga-kampene, men har for øyeblikket valgt å ta en pause fra landslaget.

Rykter om konflikt

Det startet med at han ikke spilte i Slovenias to første Nations League-kamper i september. Den gangen ble det forklart med at han hadde en skade i armen, men det har ikke hindret ham i å spille for klubblaget.

I slutten av september kom det slovenske fotballforbundet med en pressemelding, gjengitt av blant andre spanske Sport , der det kom frem at Oblak hadde møtt landets fotballpresident Radenko Mijatovic og gitt beskjed om at han ønsket å ta en pause fra landslagsfotball. Den offisielle forklaringen er at keeperen ønsker mer hvile for å bli kvitt noen fysiske problemer, men slovenske medier har spekulert i at det skyldes en konflikt med landslagstrener Kavcic.

– Jeg er klar for å snakke med Jan når og hvor som helst. Det er ikke meg som er problemet. Jeg har kjent ham lenge. Han er en fin fyr, og jeg tror dette løser seg, sa Kavcic ifølge slovenske RTV denne uken.

– De spiller likt uansett

Oblak-problemet ville ikke vært så stort dersom den andre slovenske toppkeeperen, Inters Samir Handanovic (34), hadde vært tilgjengelig. Men han la opp på landslaget i 2015. Dermed må de trolig ty til 28 år gamle Vid Belec, som til daglig er reservekeeper i italienske Sampdoria. Han sto i mål da Slovenia tapte sine to første Nations League-kamper mot Kypros og Bulgaria (begge 1–2) i september.

– Vi hadde nok klart å score på Oblak også. Men de har en solid andrekeeper også, så det trenger vi ikke fokusere så mye på egentlig, sier Norges stjerneving Mohamed «Moi» Elyounoussi.

I tillegg mangler midtbaneprofilene Jasmin Kurtic (SPAL) og Kevin Kampl (RB Leipzig) samt den rutinerte spissen Tim Matavz, som er lagkamerat med Martin Ødegaard i Vitesse Arnhem. Atalanta-profil Josip Ilicic og Dynamo Kiev-vingen Benjamin Verbic er dessuten plaget av småskader.

– Det er ingen tvil om at det er kvalitetsspillere ute. En av verdens beste keepere blant dem. Vi har sett på Slovenia, men må ha fokus på oss selv, sier Norge-kaptein Stefan Johansen.

– Vi har sett på ganske mange kamper de har spilt. De spiller likt i prinsippet uansett hvilke spillere som er med, svarer landslagssjef Lars Lagerbäck på spørsmål om det er vanskeligere å forberede seg til en kamp når motstanderen mangler mange profilerte spillere og får inn nye, mindre kjente fjes.

