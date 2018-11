TUNGE TIDER: Tove Moe Dyrhaug (t.v.) og Nicklas Bendtner under pressekonferansen på Lerkendal etter at voldssaken ble kjent. Foto: Terje Pedersen / TT NYHETSBYRÅN

Rosenborg lar Bendtner fortsette – kuvending fra Åge Hareide

OSLO/KØBENHAVN (VG) Nicklas Bendtner er dømt til 50 dagers ubetinget fengsel – og anket på stedet. Men Rosenborg har ingen planer om å bryte kontrakten med den danske spissen – og bekrefter at han fortsetter på Lerkendal.

Nicklas Bendtner ga ingen kommentarer til pressen utenfor rettslokalet i København, men skriver på bildedelingstjenesten Instagram:

– Jeg har ikke mye å si, ikke annet enn at jeg anker, begynner Bendtner.

I Bendtners innlegg er det også bilde av keepertreneren på det danske landslaget, Lars Høgh. Fredag skulle han opereres for kreft.

– Mine tanker resten av av dagen går til ham. Alt det beste til deg og dine kjære, Lars, skriver Bendtner.

Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug sier til TV 2 at de freder dansken etter voldsdommen.

Til Adresseavisen sier hun at det er Rosenborgs holdning å ta vare på Bendtner . Han bekrefter at han er tilbake på trening på Lerkendal lørdag, og i utgangspunktet klar til søndagens seriekamp hjemme mot Odd.

– Selvfølgelig er det en alvorlig sak og en uheldig sak både for Rosenborg og Nicklas Bendtner, sier Dyrhaug til TV 2 Sporten.

– Risikerer Bendtner sparken i Rosenborg nå?

– Nei, han er Rosenborg-spiller og fortsetter som fotballspiller i Rosenborg, slår hun fast.

– Men dette er en uheldig sak for Rosenborg og for Nicklas. Fotballspillerne i Rosenborg er forbilder, og derfor er dette en uheldig sak som vi tar på alvor, fortsetter hun.

Moe Dyrhaug legger til at Bendtner får fortsette selv om dommen blir stående etter ankesaken.

Danmarks landslagssjef i fotball, Åge Hareide, sa forrige måned at det ville vært «utenkelig å ha en voldsdømt spiller på landslaget».

Men etter Bendter-dommen fredag har pipen fått en annen lyd:

– Hvis han er god nok til å spille, så kan han komme tilbake. Hvis man er blitt dømt, og man har sonet dommen, så skal man ikke forfølge folk. Det er ikke sånn det fungerer i samfunnet, sier Hareide til B.T.

Dommer Kirsten Schmidt var nådeløs i København byrett i dag.

– Vi har ikke funnet grunnlag for å gjøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfunnstjeneste. det er fordi det er snakk om vold og grov vold. Vi har lagt vekt på skaden, som ikke var helt uvesentlig. Det var brudd i kjeven.

Bendtner skal i tillegg betale saksomkostninger, samt 11.300 i erstatning til taxisjåføren.

Bendtner har anket dommen til landsretten med påstand om frifinnelse.

Retten har besluttet å frifinne taxisjåføren, da de «ikke finner det bevist at han hadde forsett til vold da han kastet en tom boks» på fotballstjernen.

Sportskommentator Birger Løfaldli i Adresseavisen var til stede under rettssaken i København og beskriver det som en «hard dom».

– Jeg skal ikke si at jeg ble overrasket, men det er sterke videoer som ble vist her i retten, og retten har kommet til at det ikke var i nødverge. Det er en streng straff. Og det vil påvirke Bendtner og Rosenborg fremover, sier Birger Løfaldli.

Han tror det blir veldig vanskelig å sparke Bendtner nå som saken er blitt anket.

– Rosenborg må jo bare avvente, selv om det som kommer frem i retten, altså det slaget er fryktelig å se på, sier Løfaldli.

Han tror ikke anken betyr noe «pusterom» for RBK. Heller en energilekkasje som vil hefte ved Norges beste fotballklubb fremover.

I en pressemelding fra Rosenborg heter det: «Vi tar saken på største alvor og forstår at vår respons vil ha stor interesse. Dette er en vanskelig sak det vil være mange oppfatninger rundt. Det er ikke enkelt å vite hva som er riktig reaksjon.»

