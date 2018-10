TILBAKE: Her er Mats Møller Dæhli på landslagstrening torsdag. Etter å ha vært uteblitt fra forrige samling, er kantspilleren tilbake i varmen igjen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Mats Møller Dæhli lovprises for å stå opp mot homofobi

FOTBALL 2018-10-11T15:25:21Z

STORO (VG) Landslagsspiller Mats Møller Dæhli (23) synes det er leit at ingen toppspillere i fotball står fram som homofile.

Herman Tinius Folvik

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 11.10.18 17:25 Oppdatert: 11.10.18 18:17

– Det er trist at man føler at fotballen er et sted hvor man ikke kan være seg selv. Da stiller man seg automatisk spørsmål om man gjør nok i fotballen for å skape et miljø der det er enklere å komme ut, sier Møller Dæhli i forbindelse med pressetreff på Storo i hovedstaden til VG.

Hans St. Pauli har medvirket i filmen «Mario» som handler om to unge, mannlige fotballspillere som forelsker seg i hverandre og hvilke utfordringer det skaper i garderoben.

På hjemmesidene til klubben sa Dæhli at fotballen har noe å gå på når det kommer til åpenhet for homofili.

– Ikke bra

– Jeg ble spurt og da er det viktig at jeg sier hva jeg mener. Det er et viktig tema å prate om i og med at det ikke er noen aktive homofile spillere i toppfotballen. Det er ikke bra. Statistisk sett skulle det vært flere, sier Møller Dæhli til VG.

Thomas Hitzlsperger, med over 50 landskamper for Tyskland, kom ut først etter han la opp.

– I garderoben vår har vi snakket om at det selvfølgelig ikke vil være et problem om noen sto fram som homofile. Men det er ingen som gjør det. Da lurer man på om det er nok det man gjør, sier Møller Dæhli.

Gauseth hardt ut mot Møller Dæhli:

St. Pauli åpen klubb

Heerenveen-spiller Morten Thorsby uttrykte i sommer at han var sjokkert over homosynet i utlandet . Møller Dæhli forteller at machokulturen er verst i England av de tre landene (Tyskland, Norge og England) han har spilt.

– I St. Pauli er vi en veldig åpen klubb som tar et klart standpunkt mot homofobi, sexisme og rasisme. Disse standpunktene er en del av våre fans. Vi har regnbueflagg på tribunen. Våre fans ville elsket om en av våre spillere kom ut som homofil, sier Møller Dæhli.

Roses av FRI

Leder i FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), Ingvild Endestad, er glad for at Møller Dæhli tar opp temaet.

– Det er veldig positivt. Det er viktig at forbilder som har makt og muligheter går foran med slike holdninger. Det kan gjøre det lettere for personer å komme på jobb med hele seg selv uansett legning, sier Endestad til VG.

Hun mener det er helt avgjørende at profilerte personer gjør som Møller Dæhli.

– Man trenger forbilder som bruker stemmen i alle miljø. Det gjør at flere også tenker over dette. Klubber, trenere og ledere må også bidra slik at vi blir fri fra homofobi i fotballen. Man må være tydelig i ord og handlinger, og behandle hverandre med respekt, sier Endestad.

Hun mener fotballen må bli rausere.

– Fotballen er en av stedene hvor flere har påpekt at det er trange kjønnsroller og vanskeligere å være åpen. Alle spillere ville tjent på en rausere kultur og muligheten til å senke skuldrene på jobb, sier Endestad.