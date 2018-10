ANSVARLIG RESULTATER: FH Haugesunds hovedtrener Eirik Horneland. Foto: Bjørn Arne Johannessen

Sportslig suksess til tross: Økonomisk krise i Haugesund

FOTBALL 2018-10-19T11:58:46Z

FK Haugesund har sportslig suksess, men sliter økonomisk. Underskuddet er beregnet til 23 millioner kroner i 2018. Og nå håper klubben på 15 friske millioner fra eierne.

Publisert: 19.10.18 13:58

Det er Haugesunds Avis som skriver dette.

For FKH, som kjemper i toppen av Eliteserien mot mange odds denne sesongen, er i en alvorlig, økonomisk situasjon. Mandag vedtok styret i driftsselskapet FK Haugesunds AS å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling med hensikt om å iverksette en aksjeemisjon i selskapet.

– For øyeblikket er det sportslige bildet uklart. Finishen av årets sesong blir i utgangspunktet uberørt. Men på lang sikt må vi avvente og se om vi kommer i mål med emisjonen de neste ukene – og hvilken eierstruktur vi får inn i fremtiden, sier FKH-trener Eirik Horneland til VG.

Ifølge Haugesunds Avis har FKH tidligere ikke ønsket å fortelle hvor mye de håper å få inn av frisk kapital i emisjonen. Det skyldes at alle aksjonærene skulle få tallene først. Det har de nå fått i innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen 25. oktober. Avisen har fått tilgang på innkallingen.

Der står det at «FKH AS ønsker å hente inn minimum 14.980.000 kroner og maksimum 16.930.000 kroner i ny aksjekapital.» I innkallingen står det også at de siste oppdaterte resultatprognosene viser at selskapet vil ha et udekket tap ved utgangen av 2018 på 23 millioner kroner og en negativ egenkapital på 9 millioner kroner.

Etter det Haugesunds Avis har grunn til å tro, er ca. 11 av de 23 millionene i kalkulert underskudd, tap knyttet til medievirksomheten.

FKHs daglige leder Eirik Opedal sier følgende til Haugesunds Avis:

– Underskuddet skyldes i hovedsak tap på medier, svikt i sponsorinntekter, svikt i tilskuerinntekter og avskrivninger i forbindelse med terminering av en spillerkontrakt.

Det er den planlagte emisjonen som skal redde FKH. Overfor Haugesunds Avis har flere aksjonærer uttrykt skepsis til å gå inn i FK Haugesund AS med ny kapital.

Opedal ønsker ikke å si noe om status på emisjonsprosessen.

Men målet er å hente inn mellom 15 og 17 millioner kroner.

– Hva vil det bety for FKH hvis dere lykkes med denne emisjonen?

– Det blir en resetting av hele situasjonen. Det kan fort også bli et nytt styre i FK Haugesund AS, alt etter hvordan emisjonen går. Det kan føre til at man ønsker å se ting med nye øyne og det kan bety endringer, sier daglig leder Eirik Opedal.

Eirik Horneland er, overfor VG, klar på at det økonomiske og sportslige henger sammen når det gjelder hva han tenker om fremtidige FKH-sesonger i toppen:

– Fremtidig inntektspotensial blir helt avgjørende for hvor vi kan legge ambisjonsnivået til FKH inn i fremtiden, mener Horneland – foran de fem siste serierundene. FK Haugesund er nummer fire på tabellen, to poeng bak Molde.

Søndag spiller FK Haugesund mot Odd hjemme på Haugesund stadion.