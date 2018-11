FOTBALL- OG FAMILIELYKKE: Tommy Høiland sammen med egne barn etter den dramatiske 1–0-seieren over Ull/Kisa søndag - der han ble matchvinner. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Høilands motivasjon: – Jeg ville hjem for å gjøre opp for meg

Tommy Høiland (29) tror Viking må vinne sine to siste kamper for å rykke opp. Den viltre Viking-spissen føler han skylder Stavanger såpass.

– Da jeg kom hit i fjor sommer lå Viking langt etter i Eliteserien. Jeg visste at det ville bli tøft å holde seg, og at det kunne ende med 1. divisjonsspill. Det var med i vurderingen, men jeg følte at jeg hadde noe uoppgjort i klubben. Jeg ville hjem for å gjøre opp for meg og mitt forrige opphold her. Et mislykket opphold. Jeg ville ikke at historien skulle ende slik, forteller Høiland til VG.

To runder gjenstår av årets 1. divisjon, og det er tre lag som kjemper om direkte opprykk: Mjøndalen med 57 poeng, Viking med 55 og Aalesund med 53. Søndag, umiddelbart etter «kirketid», møtes Mjøndalen og Viking i Nedre Eiker.

Det er ligaens to formlag. Viking med syv seirer på sine ti siste kamper. Mjøndalen med 13 strake uten tap. Forrige nederlag kom mot Notodden 3. juli.

Maks midt på tabellen

Viking kommer fra thrilleren mot Ull/Kisa, der Tommy Høiland avgjorde langt på overtid og trener Bjarne Berntsen sprellet som en laks på land (se video under). Mjøndalen toget over HamKam på Briskeby to dager senere.

Og det er mens Mjøndalen og HamKam spiller på TV at Høiland finner tid til en telefonsamtale med VG.

– Vi har begynt litt på nytt her i Viking, og det kan ta litt tid før vi er tilbake. I år har vi vært veldig varierende. Noen kamper fantastisk, andre skikkelig dårlige. Vi må bli mer stabile hvis vi skal hevde oss i Eliteserien, mener Høiland.

Han advarer mot halleluja-stemning hvis sesongen skulle ende med opprykk. Til det er problemene i klubben for grunnleggende.

– Først må vi rykke opp, så må målsetningen være å holde oss. Vi sliter fortsatt økonomisk og kan ikke ha andre forhåpninger enn maksimalt midt på tabellen i Eliteserien.

19 mål på 28 kamper sier «den desidert beste spilleren i 1. divisjon», noe han har omtalt seg selv som, seg fornøyd med. Han er tross alt toppscorer, og han er på god vei til å rette opp den «urett» han påførte Viking i perioden 2008-2010.

Den gangen kom han fra Bryne med et stort navn, men mål-leveransen uteble i Stavanger. I 2009 ble det 21 eliteseriekamper, syv av dem fra start, og det ble ingen Høiland-mål. Året etter nettet han tre, men det neste karrieresteget gikk nedover, tilbake til Bryne.

Her fyrer Gauseth opp før 1. divisjonsduellen:

Ingen vet hvor han hadde vært hvis han hadde vært ulykken som 16-åring foruten. På vei til Bryne-trening på sykkel ble han påkjørt, kastet opp i luften og endte opp med hjernerystelse og to ankelbrudd. Det tok nesten ett år før han var tilbake. Men han var ikke helt den samme. Rykket var ikke som før, og han turte heller ikke å slippe seg helt løs.

– Dette skjedde i en «dum» periode for utviklingen min, akkurat i den perioden du utvikler deg mest. Det er veldig vanskelig å svare på hvor jeg kunne vært uten ulykken, sier Høiland.

– Jeg har ikke vært bitter. Det er sånn som skjer, og ikke noe du kan gardere deg mot. Et hendig uhell som jeg ikke får gjort noe med, legger han til.