MEDIESKY: Vichai Srivaddhanaprabha (t.h.) og sønnen Aiyawatt Srivaddhanaprabha (t.v.) med ligapokalen i 2016. De er henholdsvis leder og nestleder i Leicester City-styret. Foto: Andrew Boyers / X03813

Mediesky milliardær skapte et fotball-eventyr

FOTBALL 2018-10-28T07:53:59Z

Vichai Srivaddhanaprabha (60) ble i stand til å kjøpe Premier League-klubben Leicester City takket være at han har tjent gode penger på tax-free-salg. Nå fryktes han omkommet i helikopter-krasjet etter lørdagens kamp mot West Ham.

Publisert: 28.10.18 08:53 Oppdatert: 28.10.18 09:11

Han gjorde drømmen til virkelighet for Leicester da de vant Premier League -tittelen for drøyt to år siden – og vekket samtidig håpet hos alle andre fotballelskere verden rundt om at det faktisk er mulig å skape et eventyr i spillet om lærkula.

Mannen fra Thailand hadde allerede vist ved å bygge opp konsernet King Power fra bunnen av at han hadde evnen til å skape eventyr. King Power er også sponsornavnet på Leicesters hjemmebane.

Han kjøpte Leicester City FC , som den gang spilte på nivå to, i 2010, og det skulle bli en suksesshistorie som vi knapt har sett maken til. Klubben vant Premier League i sesongen 2015–16 – noe som ellers bare er forunt de aller største klubbene: Chelsea, Arsenal og Manchester-klubbene er de eneste som ellers har vunnet trofeet på 2000-tallet.

Som takk for prestasjonen fikk hver av Leicester-spillerne en BMW i8 – som i Storbritannia koster drøyt en million kroner.

Srivaddhanaprabha startet sin første tax-free-butikk for 29 år siden, i 1989. King Power-merket preger nå flyplasser over hele landet, og ifølge det amerikanske økonomitidsskriftet Forbes er Leicester-eieren god for drøyt 40 milliarder kroner – som Thailands femte rikeste mann.

King Power har et monopol som trolig kommer til å bli opphevet av den militærstyrte regjeringen i 2020, skriver Forbes.

Kontakten med Leicester City startet som en sponsoravtale, som siden ble fulgt opp med at han ledet et konsortium som i 2010 overtok klubben fra serbisk-amerikanske Milan Mandaric. Kjøpesummen var drøyt 400 mill. kroner.

Han ble født i en thailandsk-kinesisk familie i 1958. Navnet var opprinnelig Raksriaksorn, men i 2012 godkjente Thailands konge at de endret det til Srivaddhanaprabha, som betyr noe sånn som «den progressive herlighets lys».

Da Leicester kom tilbake på høyeste nivå i 2014, lovte han å bruke bortimot to milliarder kroner på å gjøre klubben til en topp5-klubb i løpet av de neste tre årene. Så kom altså ligamesterskapet som et eventyr – og som et friskt pust i en liga der de mest pengesterke vinner år etter år.

Den ellers så mediesky milliardæren kom da i søkelyset. Han har også kjøpt den belgiske fotballklubben OH Leuven.

I begynnelsen av 2000-tallet sto klubben i fare for å gå konkurs. I 2008 ble Leicester, for første gang i historien, degradert til nivå tre. Nye utenlandske eiere har ikke det beste ryet blant engelske fotballfans, og naturlig nok var mange skeptiske til Srivaddhanaprabha. Men så viste det seg at milliardæren fra Thailand hadde respekt for de engelske fotballtradisjonene og ikke hadde noen planer om å bytte hverken draktfarge eller klubbsymbol.

Han har også markert seg positivt i lokalmiljøet i Leicester ved å donere penger til blant annet barnesykehuset. Slik blir lagt merke til.

Atskillig mindre populært var det da han valgte å sparke Claudio Ranieri, mannen som hadde brakt det første ligatrofeet til byen.

Vichai Srivaddhanaprabha har etter hvert blitt en heftig investor i galoppsporten, og han er også en ivrig polo-spiller.