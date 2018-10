Stabæk rotet bort seieren igjen: – Blir så jævlig irritert!

FOTBALL 2018-10-28

(Bodø/Glimt – Stabæk 1–1) Ohi Omoijuanfo (24) hadde ikke scoret på nøyaktig fem måneder, men i skjebnekampen på Aspmyra slo fjorårets storscorer til. Likevel klarte Stabæk nok en gang å rote bort seieren.

Kampen var inne i sitt 59. minutt da John Hou Sæter spilte en herlig stikker igjennom til Omoijuanfo. Alene med Glimt-keeper Ricardo avsluttet Stabæk-spissen svakt, men ballen snek seg likevel i nettet.

Det var Ohis første scoring siden 2–4-tapet mot Sarpsborg 08 28. mai. 24-åringen scoret 17 mål i Eliteserien sist sesong, mens målet mot Glimt var hans syvende denne sesongen.

– Jeg kan ikke beskrive det. Det var nesten så jeg fikk tårer der. Det er lenge siden. Jeg hadde nesten glemt hvordan det er å score. Det var noe som lettet fra skuldrene mine, og nå skal jeg bare fortsette sånn inn, sa Ohi til Eurosport etter kampen.

Målet kom på Stabæks første skikkelige sjanse i kampen, og laget så ut til å få med seg tre meget viktige poeng fra Bodø. Det ville i så fall løftet laget over Lillestrøm og til playoffplass. Helt til venstreback Jeppe Moe feilet stygt i sluttminuttene.

Han spilte ballen rett i bena til Ulrik Saltnes, som igjen fant Amor Layouni inne foran målet. Svensken satte avslutningen mellom bena til Stabæk-keeper Marcus Sandberg, og sørget for 1–1.

– Jeg blir så jævlig irritert! Det er så urutinert det vi holder på med på slutten der. Det er bare å få den ballen bort, sa en meget oppgitt Vadim Demidov til Eurosport.

Stabæk-stopperen oppsummerte det ene poenget slik:

– Det er tungt, altså! Men vi er i alle fall ikke helt ute. Med tap her hadde det sett tungt ut.

Må muligens vinne de tre siste

Det er ikke første gang bærumslaget roter bort seieren. Dette var 12. gang denne sesongen de ga fra seg en ledelse. Utrolige 28 poeng har gått tapt for Henning Bergs mannskap på den måten ...

– Det er utrolig kjipt. Nå er det virkelig alvor. Nå må vi virkelig vinne de neste. Nå har vi kniven langt oppi strupen. Det er i alle fall fint at vi spiller to kamper på Nadderud, sa Ohi.

Stabæk har Kristiansund (hjemme), Odd (borte) og Strømsgodset (hjemme) i de tre siste kampene.

– Når vi leder så lenge som det vi gjør, så er det ikke tvil om at vi skulle hatt med tre poeng. Vi er litt uheldige på den scoringen vi får imot. Jeg synes vi forsvarer oss greit, og det er synd vi ikke får med oss seieren, sa Berg til Eurosport etterpå.

Sjansefattig førsteomgang

Det ble aldri noen stor kamp, og oppgjøret bar preg av at ingen hadde råd til å tape. Særlig var førsteomgangen meget sjansefattig. Den eneste skikkelige sjansen kom da Jose Angel Jurado headet i tverrliggeren etter en corner fra Philip Zinckernagel.

Etter hvilen var Glimt farligere offensivt, men Zinckernagel og Martin Bjørnbak misbrukte de største mulighetene.

– Vi er glade for det poenget, men vi slipper inn litt enkle mål og det har vi gjort over tid. All honnør til guttene som jobber for å komme tilbake. Men jeg føler at vi mister to, oppsummerer Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosport.

Glimt spiller borte mot Lillestrøm neste mandag. Deretter er det hjemmekamp mot Vålerenga, før det blir bortekamp mot Rosenborg i siste serierunde.