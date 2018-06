SJEF: Didier Deschamps ledet treningen på Luzhniki stadion i dag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Deschamps om Hareide: – Spillerne vet veldig godt hva treneren sa

Publisert: 25.06.18 14:47 Oppdatert: 25.06.18 15:20

FOTBALL 2018-06-25T12:47:15Z

MOSKVA (VG) Landslagssjef Didier Deschamps forteller at Åge Hareides angivelige uttalelser om et svakt Frankrike før møtet mot Danmark er godt kjent for spillerne.

– Alle kan si hva de vil. Det er ikke behagelig, nødvendigvis, men sånn er det, sa Deschamps på pressekonferanse på Luzhniki stadion mandag ettermiddag.

Det var intervjuet med Jyllandsposten i januar at Danmarks norske landslagssjef ble sitert på «jeg tror ikke på det laget». Intevjuet skapte oppsikt i Frankrike .

– Jeg vil bli forbannet om vi ikke skaper problemer for det laget, som ærlig talt ikke er noe særlig, ble han sitert ifølge NRK.

Etterpå har Hareide rykket ut og dementert uttalelsene . Han mener journalisten ikke forstod hva han sa. Journalisten som gjorde intervjuet, mener imidlertid sitatene er riktige.

– Det er tatt ut av kontekst. Jeg vil aldri stå og prate slik om en kollega og et motstanderlag, sa Hareide etterpå ifølge danske BT.

Og la til at «folk må tro jeg var beruset når man leser intervjuet». Fra podiet før trenng forhold imidlertid Didier Deschamps seg åpenbart til den første versjonen.

– Mine spillere vet veldig godt hva treneren sa. De kan lese. Så jeg trenger ikke å ta det opp igjen for å overmotivere, sier treneren, som tidligere har kalt uttalelsene «bla-bla» og sagt at han ikke ville uttalt seg på den måten om et motstanderlag.

Tirsdag møtes Danmark og Frankrike, mens Australia og Peru spiller samtidig. Spørsmål om Frankrike er klare for å gi Danmark hjelp med å spille uavgjort - et resultat som vil sende begge lagene videre - avvises kategorisk.

– Vi gir ingen hjelpende hånd, men målet er å vinne gruppen. Vil aldri spille for et uavgjort-resultat. Og vi vil gå for å vinne, sier Deschamps.

Hvis Australia avgir poeng i sin kamp, er Åge Hareide og Danmark videre i VM uansett.

PS! Deschamps sa også at han tror Paul Pogba vil være med på neste VM. Spilleren selv uttrykte noe annet forrige uke: